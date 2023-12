Egy végig izgalmas mérkőzésen győzelemmel búcsúztatta az évet a DEAC kosárlabda együttese. A debreceniek a második félidőben fordították maguk javára a találkozót, amelynek a hajrája igen szorosan alakult, de a fekete-fehérek okosan menedzselték az utolsó perceket.

Az összecsapás után sajtótájékoztatón Andjelko Mandics vezetőedző elmondta, meg lett az eredménye annak, hogy csapata végig koncentráltan, jó mentalitással kosarazott.: – Gratulálok a játékosoknak, nehéz meccset nyertünk meg, de erre számítottunk: sok küzdelem, lendülettel.

A vége felé lehet kicsit okosabbak voltunk, bár nem kellett volna ennyire izgalmassá tennünk az utolsó perceket, hiszen már tizenegy ponttal is vezettünk, de utána elkövettünk néhány hibát.

Visszajött a meccsbe az Oroszlány, de a végjátékban helyén volt az eszünk. Időnként szerencsénk is volt, de azt ki kell érdemelni. Boldog vagyok, mert szinte egész szezonban küzdünk a hozzáállással és a koncentrációval, ezek most megfelelőek voltak, így az eredmény is mindjárt jobb lett – hívta fel a fiygelmet a szakember.

Igyekeztek irányítani

Djordje Drenovac 18 pontjával ezúttal is együttese egyik húzóemberének bizonyult. – Tudtuk, hogy kemény meccs várt ránk. A csapat szinte stabilan játszott annak ellenére, hogy hol a hazaiak, hol mi vezettünk pár ponttal. Voltak hibáink, de szenvedélyesek voltunk, és igyekeztünk irányítani az egész meccset, hogy a lehető legjobb módon zárjuk le – értékelt röviden a délszláv játékos.

A DEAC legközelebb a Kecskemét vendégként lép pályára január 5-én, pénteken 18 órától.

A tények

Férfi kosárlabda NB I. A., 13. forduló

MVM-OSE Lions–DEAC 78–81 (18–20, 26–22, 15–22, 19–17)

Oroszlány, 1087 néző. Vezették: Kapitány, Ádám, Fodor.

Oroszlány: Riddley 24/6, Ruják A. 2, Szabadfi 2, John Jr. 9/6, Polutak 12. Csere: Balsay 8/3, Gholston 21/3, Gáspár. Vezetőedző: Simon Petrov

DEAC: Edwin 18/6, Hőgye 6/6, Drenovac 18/3, Williamson 12, Buljevic 6. Csere: T. Tadics 5/3, Mócsán 16/12, Czermann P. Vezetőedző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–7. 7. p.: 6–13. 7. p.: 12–13. 10. p.: 16–20, 13. p.: 24–30. 16. p.: 34–32. 19. p.: 42–38. 23. p.: 46–49. 28. p.: 51–62. 30. p.: 59–62. 31. p.: 60–67. 35. p.: 65–67. 38. p.: 67–75. 40. p.: 78–79.

Kipontozódott: Hőgye (29.), T. Tadics (40.)

A férfi kosárlabda NB I. állása

1. Szombathely 14 13 1 1323–1045 0.964 27

2. Fehérvár 14 12 2 1292–1155 0.929 26

3. Szolnok 14 8 6 1132–1142 0.786 22

4. Zalaegerszeg 14 7 7 1172–1227 0.750 21

5. Körmend 14 7 7 1137–1111 0.750 21

6. DEAC 14 7 7 1024–1054 0.750 21

7. Szeged 14 7 7 1231–1240 0.750 21

8. Sopron 14 7 7 1094–1131 0.750 21

9. Pécs 14 6 8 1143–1187 0.714 20

10. Kecskemét 14 5 9 1134–1185 0.679 19

11. Kaposvár 14 5 9 1144–1215 0.679 19

12. Paks 14 5 9 1095–1146 0.679 19

13. Oroszlány 14 5 9 1133–1151 0.679 19

14. Honvéd 14 4 10 1090–1155 0.643 18

Férfi kosárlabda NB I. A, 14. forduló, eredmények:

2023. december 29., péntek

NKA Universitas Pécs–Falco KC Szombathely 66–96

2023. december 30., szombat

MVM-OSE Lions–DEAC 78–81

Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 68–61

Kometa Kaposvári KK–Egis Körmend 101–81

SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK 70–74

Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 92–86

Budapesti Honvéd SE–Arconic-Alba Fehérvár 89–91