A közeljövőben nehéz erőpróbák várnak a DEAC jégkorongcsapatának éljátékosára, Hetényi Zoltánra: egyrészt a jégen, másrészt a Debreceni Egyetem padsoraiban, írja a klubhonlap. A napokban megérkezett a Magyar Jégkorong Szövetség meghívója, mely szerint számítanak a 99 válogatottsággal büszkélkedő sportolónk részvételére. Mindez azt jelenti, ha lehetőséget kap, mindenképpen jubileumi lesz számára. Természetesen a kerettagságért még meg kell küzdeni, a bolzanói világbajnokság részvételhez egy kemény ausztriai EICH-tornán, egy februári olimpiai selejtezőn és egy áprilisi felkészülési mérkőzéseken át vezet az út. Mivel a civil elfoglaltságokról mostanáig még nem is esett szó, adódott a kérdés, nem lesz ez egy kicsit túl sűrű program?

– Sűrű lesz, de már korábban kezdtem megszokni – válaszolta a kiváló kapuvédő. –

A legközelebbi megmérettetés hétfőn következik, ekkor fogom letenni az MSC-s állattenyésztési államvizsgát.

Mivel sportközgazdásznak készülök, ebből szeretnék PHD vizsgát tenni. Utóbbi teendők jövő tavasszal esedékesek, így ez az időszak egy kicsit könnyebbnek ígérkezik. Egyébként a ligameccsekkel is volt elég bajunk, többször is pontot vesztettünk, ott is, ahol erre nem számítottunk. Szeretnék bízni abban, hogy most már megváltozik végre a széljárás. A legutóbbi mérkőzésünkön jól hokiztunk, nyertünk a bajnokcsapat, a Gyergyói HK ellen, reméljük, ez is azt jelzi, hogy megkezdtük a felzárkózást. A magam részéről továbbra is megteszek minden tőlem telhetőt a sikeres szereplés érdekében – mondta Hetényi Zoltán.

Ami a válogatott szereplését illeti, a nemzeti csapat decemberben Klagenfurtban vesz részt négycsapatos tornán.

Az együttes december 11-én, hétfőn utazik el Ausztriába. December 14-e este a házigazdákkal, másnap délután pedig az olaszokkal vagy a lengyelekkel játszik.