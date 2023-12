Egy győzelem, két vereség – ez a múlt heti mérlege a debreceni jégkorongcsapatnak az Erste Ligában. A fekete-fehérek kedden bravúros eredményt elérve megverték a címvédő Gyergyót, majd pénteken és vasárnap kikaptak a FEHA19, illetve az FTC ellen, mindhárom meccset a Debreceni Jégcsarnokban játszották. Előbbi vereség csalódás, utóbbi azonban valamelyest benne volt a pakliban – írta a deac.hu. A Fradi ellen ezúttal nem a rutinos Hetényi Zoltán állt a kapuban, hanem Szeles Martin. A hálóőrt először arról kérdeztük, jelenleg milyen a hangulat a csapat háza táján. – Nem úgy sikert egyik hétvégi összecsapásunk sem, ahogyan azt szerettük volna ­– mondta a cerberus. ­– A hét elején kaptunk két nap pihenőt, hogy rendbe szedjük a fejünket és a testünket, aztán szerdától egy újabb kemény hét veszi kezdetét.

Küzdeni fognak

Martin a Ferencváros elleni, 0­–4-re végződött találkozó előtt csupán egészséges izgalmat érzett, és természetesen megpróbálta a legjobbját nyújtani. – Tudtuk, hogy a Fradi milyen játékerőt képvisel, nem véletlenül vezetik a pontvadászatot, és játszanak bajnoki döntőt évről évre. Azt kaptuk, amit vártunk: egy nagyon kemény meccset, ám ha kicsit több szerencsénk lett volna, és sikerül betalálnunk, akkor másképp is alakulhatott volna az este ­– véleményezte az összecsapást 24 éves játékosunk. – Ahogyan az eddigi találkozókba, a diósgyőribe is keményen állunk majd bele. Három pontért utazunk el, mert minél több egységet akarunk gyűjteni, hogy elmozduljunk a tabella hátsó régiójából. Küzdeni fogunk, igyekszünk a Gyergyó ellenihez hasonló eredményt elérni, s reménykedünk némi szerencsében is ­– fogalmazott Szeles Martin.