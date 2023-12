Bajnoki mérkőzéssel igyekezett kedvébe járni karácsony előtt a hokihívőknek az Erste Liga versenykiírása, a pénteki meccsek után a DEAC is jégre lépett, idegenben a FEHA19 ellen. A két gárda rendre ádáz harcot vív egymással, és egyben igyekeznek feljebb kapaszkodni a tabellán, ezért mindkét alakulat szeretett volna három pontot elhelyezni szurkolóik fenyőfája alá – írta a klub honlapja.

Küzdelmes volt

Vaszjunyin Artyom vezetőedző úgy döntött, hogy ezúttal Szeles Martin védi a DEAC kapuját Fehérváron. Életerős Szécsi-lövéssel indult a találkozó, a hajdúsági portás azonban szépen védett, válaszul Koblar bombázott kapura, blokkolták a pakkot a gólvonal előtt. Nem sokkal később Bukor durrantott a hazai kapuvas mellé. A házigazdák is tesztelték a hamad közepén az egykori székesfehérvári cerberusunkat, Szelest. Mazzag Dánielé lett az első kiállítás, hátrányba kerültünk tehát. Ebben az időszakban Szeles Martin több bravúrt is bemutatott, kiválóan teljesített, így megúsztuk gól nélkül. Egyenlő létszámban Mingazov és Krollis is tüzelt, ezt pedig a FEHA19 vészelte át bekapott találat nélkül. Kicsit csapkodóvá vált a játék, a góllövéssel pedig hadilábon álltak a felek. Öt perccel a vége előtt DEAC-fór következett, Bucskin majdnem vezetést is szerzett. Támadtuk a kaput, de valahogy mindig akadt egy ütő, amely közbe tudott nyúlni… Azonban ahogy kiegészült a FEHA19, Jeliszejenka megszerezte a vezetést a vendégeknek.

Gyűrték egymást

A második etap első helyzetét a házigazdák hagyták ki, majd Szécsi is okozott némi gondot – erőteljesebben kezdett a Fehérvár. Ambrus kétszer is veszélyeztetett a folytatásban, Szeles ismét jól védett. Egyelőre álltuk a sarat. 26:16-nál Mingazov ült ki a padra. Rá pár másodpercre Szelesnek kellett mindent fognia, a cívisvárosiak kapusa elemében volt, így ezt is kivédekeztük. Ezután Mazzag kapott fegyelmit, 2+2 percet kellett üldögélnie. Ezzel sem akadt komoly gondja a Debreceni EAC-nak, jól zárt a védelem, a Fehérvár pedig pontatlanul célzott. Le a kalappal, ezt nem akármilyen tett volt kibekkelniük a fekete-fehéreknek! A hazai rohamokra Mihalik András válaszolt, az ő lövését Márkus védte bravúrral. Három és fél perc volt hátra a dudaszóig, amikor egy kavarodás után ismét FEHA19 kapusán múlt, hogy nem lett újabb debreceni gól. Másfél perc volt hátra, kettős emberelőnybe kerültünk! Novotny és Vasziljev tüzelt, ám védett Márkus, a hátrány átlógott a harmadik játékrészre.

Debreceni győzelem

Bucskin veszélyes próbálkozásával kezdődött az utolsó húsz perc, azonban nem sikerült újabb gólt ütniük a hajdúságiaknak. Nagyon szoros volt a mérkőzés, egyenlő létszámban is nyomott a DEAC. Novotny és Szmirnov volt elemében, de a másik oldalon Dobos is mellé ütött egy ziccert. A harmad közepén a FEHA19 is mozgósította minden energiáját, Szeles Martinnak kellett tornázni a a gólvonal előtt. Mégsem a hazaiak, hanem Mihail Bucskin lőtt gólt, azaz 12 perccel a vége előtt javultak a kilátásaink. A fehérváriak mindent beleadtak, de semmivel sem voltak nagyobb lehetőségeik, mint a DEAC-nak: mindkét hálóőrnek akadt dolga. Hat minutummal a vége előtt Zezelj hagyott ki ziccert, ugyanis nem találta el a kaput. A háralévő időben higgadtan hokizott a Debrecen, azonban a végén levitte a kapust az ellenfél, s Zezelj lecsapott a korongra, amivel szépített. Meleg lett a pite. Kegyetlen hajrá elébe néztek a cívisek, mert nagyon keményen támadtak a vendéglátók.