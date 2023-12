A hétvégén jön az év utolsó fordulója a női futsal NB I-ben. A listavezető DEAC az ötödik helyen álló Budaörs otthonában zárja az esztendőt, a találkozó szombaton 17 órakor kezdődik – írta a deac.hu.

Quirikó Vivien játékosai októberben 7-0-ra verték a Pest vármegyeieket a DESOK-ban, azon a bajnokin Tóth Nóra duplázott, mellette Nagy Anikó, Üveges Katalin, Czégény Zsuzsa, Fülöp Diána és Gajzágó Flóra is betalált. – Az őszi találkozón a nagy különbség ellenére jó benyomást tett rám az ellenfelünk a fegyelmezett játékával. Szerencsére hatékonyan támadtunk, ezzel megbontottuk a budaörsiek védekezését, emellett a helyzetkihasználásunkat sem érhette kritika – emlékezett vissza a magabiztos diadalra Quirikó Vivien. – A hétvégén is szeretnénk megszerezni a három pontot, bár nem vehetjük félvállról az összecsapást. Intő jel lehet, hogy a Budaörs az előző héten 2-2-es döntetlent ért el Tolnán. Arra számítok, hogy riválisunk ezúttal is a masszív védekezést fogja előtérbe helyezni, a labdaszerzésekből pedig próbál gyors ellentámadásokat vezetni – fogalmazott vezetőedzőnk.

Az MTI felkérésére a honi szövetségek idén is megválasztották az év legjobb sportolóit. Női futsalban Horváth Viktória személyében DEAC-játékos végzett az élen. – Viki megérdemelten kapta meg ezt a díjat, mivel a magyar mezőnyből technikailag és taktikailag egyaránt kiemelkedik. Kiemelkedő évet zárt, nem csak a DEAC-nak, hanem a válogatottnak is erőssége – hangsúlyozta Quirikó Vivien.