Törökbálinton rendezték meg az idei év utolsó szenior úszóversenyét, melyen 38 egyesület, 262 versenyzője, 919 rajtban nevezett. A Debreceni Szenior Úszó Klub 16 fővel képviseltette magát a vasárnapi megmérettetésen.

Az évadzáró verseny tétje a cívisvárosi klub számára az volt, hogy meg tudják-e tartani a csapatok között egész éven át zajló pontversenyben elfoglalt előkelő harmadik helyezésüket.

Az erős csapatokat felvonultató mezőnyben sikerült elérni a vágyott célt, a csapat bronzérmes lett, így folytatódott a közelmúltban elhunyt elnök, Dr. Rentka László által fontosnak tartott hagyomány, amely nagy hangsúlyt helyezett a csapatmunkára. Az ünnepélyes díjátadót a szentesi idénynyitó versenyen tartják majd meg.

Nyolcvan százalék fölött

A debreceniek jól hajráztak az év utolsó versenyén. A legjobb eredményt az idei fukuokai világbajnokság kétszeres aranyérmese, Maier-Orosz Judit érte el négy első helyezésével. A világbajnok valamennyi versenyszámában a világcsúcshoz viszonyított százalékos értéke alapján jóval 80 százalék fölött teljesített. A legfényesebb medáliák számát tekintve a menüt úszó Tóth Béla négy, Forintos Attila két, Batta Gyula dr, Horkay György dr, Lente Tamás, Mehrwerth Péter, Nagy Erzsébet Éva és Othman Mohamed egy-egy aranyéremmel járult hozzá a csapat sikeréhez. Kiemelendő az 50 méteres mellúszásban győztes Nagy Erzsébet Éva közel 95 százalékos teljesítménye, valamint 90 és 84 százalékos érteke 200 m gyorson és 100 m pillangón, melyek az erős mezőnyben ezüstérmet értek.

Az ezüstérmek számát gyarapította Tóth Béka öt, Batta Gyula dr., Horkay György dr és Virágos Eszter dr. három-három, Kiss Dániel, Lente Tamás és Schmidt Miklós egy-egy versenyszámban.

Valamennyien értékes bronzérmeket is szereztek.

A bronzérmek számát tekintve Lente Tamás emelkedik ki, aki öt versenyszámban is harmadik helyezést ért el. Bronzérmekkel és számos, pontot érő helyezéssel járultak hozzá a csapatpontokhoz Ambrus Zoltán dr., Miklós Attila, Othman Mohamed, Sárkány Ákos és Tamus Zoltán.

A verseny magas színvonalát mutatja, hogy bizonyos korcsoportokban 80-90 százalékos teljesítményt kellett nyújtani ahhoz, hogy a versenyzők dobogóra kerülhessenek. Összteljesítménye alapján Forintos Attila, Virágos Eszter dr. és Kiss Dániel emelkedett ki a mezőnyből 85 százalékos értékével – számolt be a Haonnak Legoza Éva.