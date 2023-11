Bautista Agut már csak azért is nagy „skalpnak” számít, mert a veterán spanyol 11 ATP-trófeát nyert, Davis Kupa-győztes, elődöntős volt Wimbledonban, a világranglista 9. helyén is megfordult, és háromszor is megverte már a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovicot.