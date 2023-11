A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány szokásos, immár 24. gálaestjét tartották a művelődési központban, amelynek – Benő-Nagy Réka alapítványi titkár kalauzolásával – a civil szervezet, dr. Takácsné Baranyai Etelka kuratóriumi elnök által ismertetett, éves beszámolója mellett két hangsúlyos témája is volt.

A százéves nádudvari sportélet jegyében az alapítvány gondozásában megjelent egy képeskönyv „Egyszer volt… 3. – Képek a Nádudvar 100 éves sportéletéből” címmel. Ennek szerkesztőjeként Kovács Zsolt beszélt az előkészületekről megosztva a szépszámú publikummal jónéhány érdekes adatot: 500 példány, 200 oldal, 350 kép, 20 sportág, 1200 nádudvari sportoló. Több mint 100 személy működött közre a fénykép és adatközlés terén. Egy évig tartott az anyaggyűjtés és a szerkesztés.

A beszélgetés résztvevői ajándékba kapták a sportkönyvet

Forrás: Marján László

A sportcentenárium kiváló apropójául szolgált annak a pódiumbeszélgetésnek, amelyet Ó Nagy Ferenc, az FM90 Campus rádió munkatársa vezetett. A színpadra lépők mindegyike Nádudvarról indult, vagy jelenleg is a városban él, és gazdag sportmúlttal, jelennel, vagy éppen jövőképpel bírnak. Az alábbi gondolatokkal tették gazdagabbá az estét.

Győrvári Viktor kézilabda mesteredző, a DVSC Akadémia utánpótlás edzője focistának készült, mégis kézilabdázó, majd edző lett; külön köszönetet mondott feleségének, aki „elviseli” mindennapi munkáját. Katona Zoltán Mecénás-díjas üzletembernek sokáig a futball volt az élete – korosodván még egyesületet is alapított –, ma már inkább az egyéni sportoknak hódol munkája mellett.

Kerti József testnevelő, több sikeres leánysportoló elindítójaként időnként humorosan mesélt az elmúlt évtizedekről. Ő is megemlítette azt a lemondást, amit családja, főként felesége volt kénytelen elviselni munkája miatt. Kovács Lajos volt kézilabdázó szerint a sportban ők anno a mozgás szabadságát, a társaságot, közösséget, más területen való kiteljesedést és nem az anyagiakat keresték. Jókedvből, egymás megbecsülésével és segítésével játszottak, a családi hagyományt pedig fia után most unokája is folytatja.

Kovács Zsolt sportos képeskönyv ismertetője

Forrás: Marján László

Krucsó Zsolt transzplantált, háromszoros világbajnok úszó a test és lélek életben maradására tett erőfeszítéseit ecsetelte, jelenleg is több sportágban otthonosan mozog, dicsőséget szerezve közösségének is. A többiekével összevetve az ő helyzete nehezebb, mert sokszor orvosi kezelések szakítják meg a versenyekre való felkészülését. Lajtos Patrik EB bronzérmes karatéka a legsugárzóbb volt fiatalságával a beszélgetők között. Tiszta szívvel és lélekkel reméli, hogy a jelenlévő legendák nyomába léphet. Tiszteletet, kitartást, fegyelmet minden esetre az eddigi 16 év alatt már megtanult, sok mindenről lemondott az áhított, dobogós helyezés elérésére.

Kovács István Magyarország egyetlen hazánkban született szabadfogású világbajnoka, a moszkvai olimpia bronzérmese beszélt nádudvari kötődéséről és hogy milyen felemelő érzés a dobogó legfelső fokán állva a magyar himnuszt hallgatni. Biztatja a települést, hogy a szomszédos városokhoz hasonlóan itt is tegyék le a birkózás alapjait. Pavluska Zoltán egy sajnálatos betegség után kezdett extrém sportolói karrierjébe. A triatlon, melyet űz, 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és – „levezetésként” – egy maratoni futást tartalmaz. Ehhez, az edzésterveken és jó időbeosztáson kívül a dietetikában való elmélyülésre is szükség van.

Az estet a Debrecen B-boys break tánc formáció, illetve Szabados Ádámék freestyle foci bemutatója is színesítette.