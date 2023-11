Még alig kezdődött el, mégis már a hétvégén be is fejeződik a Vármegye I. osztályának őszi szezonja. A pontvadászatot a Monostorpályi vezeti, akik minden bizonnyal meg szeretnék védeni tavalyi bajnoki címüket. Általánosságban elmondható, hogy sűrű a mezőny, hiszen például a hetedik helyezett HTE mindössze hat egységgel van lemaradva a második Hajdúnánás ellen.

A böszörményiek a tavalyi szezonban igazi meglepetéscsapatként szerepeltek, idénre azonban – kizárólag a helyezést tekintve – hátrébb csúsztak. A kék mezesek idei 14 mérkőzésükből hatot nyertek meg, öt alkalommal döntetlent játszottak, míg háromszor szenvedtek vereséget. A Balogh József vezette HTE a nyári felkészülésben nem mindig tudott terv szerint készülni, de a nehézségek ellenére így is szépen szerepelnek az idei küzdelmekben. A HAON megkeresésére a vezetőedző elmondta, reálisnak tartja jelenlegi pozíciójukat. – Nem úgy indult az alapozás, ahogyan terveztük.

Mindenki ki szokta emelni, amatőr futballról van szó, de ennél sokkal többet jelent ez mindenkinek. Az edzőmérkőzéseket is igyekeztünk minél erősebb csapatok ellen szervezni, szerencsére ez sikerült.

Persze, a vármegyei futball nem mindig a videós elemzésekről szól, de minden együttes becsületesen fel szokott készülni. Voltak érkezőink, de az alap remek volt. A jelenlegi helyezésünk a tabellán reális, de természetesen szeretnénk fentebb lépni, hiszen jó képességű futballistáink vannak – nyilatkozta.

A HTE erejét az is mutatja, hogy a bajnoki, hogy a bajnoki címre pályázó csapatok ellen is képesek jól szerepelni. Legutóbb például a Hajdúszoboszló orra alá törtek borsot, hiszen Forgó Péterék 2–1-re legyőzték az egyik bajnokaspiránst. Ez a példa is jól mutatja, a legmagasabb vármegyei osztályban bárki képes megverni bárkit. Balogh József úgy fogalmazott, játékosai hatalmasat küzdöttek a fürdővárosiak ellen. – Igazából a bajnokság közepétől álltunk úgy össze, ahogyan szeretnénk. Lendületben vagyunk, akár ennek is köszönhető a siker.

A HSE remek csapat, sőt talán az egyik legerősebb együttes. Fontos megjegyezni, akár meccseken belül is nagy különbségek lehetnek, mert akadt olyan összecsapásunk, amelyen azt gondoltuk könnyebb dolgunk lesz, mégis megizzadtunk. A fürdővárosiak ellen nyugodtan mondhatom: NB III.-as szintű rangadó volt.

Mindkét fél egységesen futballozott, de most jártunk sikerrel – mondta.

Bravúrt szereznének

A bajnokság lebonyolítása némiképp más, mint az előző szezonoké: az őszi fordulókra előrehoztak két játéknapot is, így a HTE a HSE ellen is és a következő Sárrétudvari mérkőzést is tavaszról játssza le. A kék mezesekre így még egy rangadó vár, hiszen a Sárréti DSK a szezon egyik meglepetéscsapata. A böszörményiek trénere elmondta, nagyon tisztelik ellenfelüket, de mint minden meccsen, a hétvégén is a győzelem reményében lépnek pályára. – Ugyanúgy készülünk minden találkozóra, nem teszünk különbséget ellenfeleink között, mindenkit tisztelünk.

Számomra az a legfontosabb, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani. Tisztában vagyunk azokkal a dolgokkal, amelyekre érdemes odafigyelni.

Tudjuk, hogy kik azok az ellenfelek az ellenfél keretéből, akik eldönthetik a pontok sorsát, de elsősorban magunkra kell koncentrálni. Remek együttes a Sárréti DSK, nem vehetjük őket félvállról, sőt, még az első három hely valamelyikét is megcsíphetik majd – fogalmazott a fiatal tréner.

Fontos az elvégzett munka

Az őszi szezon végeztével néhány hét pihenő vár az együttesekre, majd elkezdik a téli felkészülést a tavaszi etapra. A vármegyei futballban nincsenek egyszerű helyzetben a szakemberek, hiszen a futballistáik nagy százaléka dolgozik. Ebből következik, hogy nem mindig tudnak akkora létszámban tréningezni, mint amekkorában szeretnének. Balogh József kérdésünkre elárulta, néhány hét felkészülés áll rendelkezésükre, ám biztos benne, hogy el fogják tudni végezni azt a munkát, ami előrébb viszi őket a bajnokságban. – Mindig hangoztatom, olyan futballistákra van szükségem, akik emberileg is nagyszerűek. Fontos aspektus ez, hiszen így tudnak majd egymásért küzdeni. Szerencsésnek tartom magam, mert kivétel nélkül igaz ez a fiúkra.

Az edzői felfogásomat is sikerült megérteniük és mindenki azon van, hogy a legjobbját hozza ki magából.

Különösebb elvárásom nincs, edzésről edzésre és meccsről meccsre gondolkozunk. Kisebb célokat tűzünk ki magunk elé, ez mindig motiválttá tesz minket – mondta, s kiemelte: remek érzés lenne, ha a bajnokság végére a meg tudnák csípni a dobogós helyek valamelyikét, de ehhez elengedhetetlen, hogy mindenki beleálljon a munkába, s továbbra is egy célért küzdjenek.

A HTE következő mérkőzését a Sárréti DSK vendégeként vívja szombaton 13 órakor. Amennyiben sikerül megszereznie a győzelmet, akár a negyedik helyen is telelhetnek.