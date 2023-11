Gólzáporos mérkőzésen nagy küzdelem végén négy találattal győzték le a debreceni akadémisták az eddig a veretlen Praktiker-Vác együttesét az U19 I. osztályban – írta a klub honlapja.

Jobban kezdték a váciak a mérkőzést, szinte minden támadásuk végén gólt lőttek. Kelemen Dorina átlövésével egyenlítettek a debreceniek a hatodik percben (ekkor már 5-5 volt az állás!). Valóságos gólzáport hozott a mérkőzés, néha alig lehetett szemmel követni a gólváltásokat, Tóth Rebeka második góljával pedig megmaradt kétgólos előny a félidő közepére: igaz a részeredmény akár félidei eredménynek is beillett volna, 10-12. Minden ült támadásban, nagy sebességgel kézilabdáztak az akadémisták, ám a félidő vége felé kezdett olvadni a differencia. A 24. percben egyenlítettek, majd át is vették a vezetést a váciak, két perccel a félidő vége előtt hárommal vezettek, ám előbb Baranyi Dorottya, majd szinte a dudaszó pillanatában Eszenyi Gréta is betalált, egygólos váci előnnyel, és gólszegényebb találkozókon végeredménynek is beillő 20-19-cel fordultak a csapatok.

Kijött a különbség

A második játékrész elején azonban elkezdtek hibázni a debreceniek, a jó erőkből álló Vác pedig ezt kihasználta és hamar hatgólos előnyt épített ki. Ekkor megrázták magukat a debreceniek, Baranyi mellett Fodor Veronika volt nagyon elemében, de Tóth Rebeka is fontos gólokat szerzett és Lakatos Réka lélektanilag is jelentős pillanatokban hárított. Egyre fokozódott a küzdelem, de a góltermés nem csillapodott különösebben, 45 perc játék után 61 gólt lőtt a két mérkőző fél. Csamangó Lili egyenlített kétszer is, majd Lakatos Réka védése után Fodor Veronika talált be, nagyon megküzdöttek a lányok a vezetésért.Az 56. perc végén már három góllal vezettek a hajdúságiak (40-37), ebben Lakatos Rékának is nagy szerepe volt. Kiss Csenge találatával végleg eldőlt a mérkőzés, majd az utolsó gólt Fodor Veronika szerezte, amolyan „fodorverásat”, nagyívű ejtés, a kapus pedig elsüllyed! A végén jött a jól megérdemelt örömtánc, az eddig százszázalékos Praktiker-Vác otthonában győztek Győrvári Viktor tanítványai 45-41-re!