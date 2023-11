A DEAC és az SKC eddig kereken húsz alkalommal találkozott egymással az élvonalban, az örökmérleg pedig nem is lehetne ennél kiegyenlítettebb, hiszen mindkét fél tíz győzelmet számlál. Az eddigi tíz Debrecenben rendezett találkozón hat hazai- és négy vendégsiker született, így a történelemből nagyon nehéz messzemenő következtetéseket levonni. A 2022-23-as kiírás 5-8. helyért rendezett helyosztóin találkoztak legutóbb egymással a csapatok, a három győzelemig tartó párharc első felvonását még a Sopron nyerte, ám ezt követően a Debreceni Egyetem sorozatban három diadallal végül felülmúlta az addigra alaposan tartalékosan felálló riválist – olvasható a cívisvárosi klub közlésében.

Ami az idei szezont illeti, a Sopron helyzete eddig korántsem volt ideálisnak nevezhető, több nehézség is hátráltatta a keretük kialakítását. Első nyári érkezőjük a 2021-22-es Magyar Bajnokság egyik legjobbja, a Kecskeméten parádésan teljesítő Xavier Pollard lett volna, ám egy ellene folyamatban lévő vizsgálat miatt végül a francia szövetség nem adta ki a játékengedélyét. T.J. Williams személyében találták meg az utódját, ő viszont a próbajátékon nem győzte meg a szakvezetést, így végül David Nichols lett az SKC irányítója. A szappanoperából végül nem is jött ki rosszul a Sopron, hiszen az amerikai magasan a csapata legjobbja, a 183 centis játékos eddig közel 20 pontot és 4-4 lepattanót és gólpasszt átlagol.

A felkészülés ennek ellenére bíztatóra sikerült, hiszen többek között megnyerték a Göcsej Kupát, de hiába volt jó a főpróba a bajnoki rajt gyengén sikerült. A Kecskemét elleni idegenbeli vereséget követően odahaza kaptak ki a Szolnoktól, majd Körmenden is vereséget szenvedtek. A 0-3-as kezdés után azonban megtáltosodtak, a Pécset, a Kaposvárt és a Paksot kétvállra fektették, míg a legutóbbi fordulóban a címvédő Falco szakította meg jó sorozatukat.

Hiába jöttek lendületbe, a vezetőség a héten elküldte kezdő centerüket, így Nick Banyard már nem léphet pályára szombaton Debrecenben.

A közel 22 perc alatt átlagolt 7.7 pontja és 6 lepattanója nem tűnik pótolhatatlannak, de a legbeszédesebb adat vele kapcsolatban, hogy az eddigi hét bajnokin csapata átlagosan 22.4 ponttal volt mínuszban ellenfeleihez képest, míg ő a pályán volt, helyettesével, Molnár Mártonnal viszont 4.3 ponttal jobb volt a Sopron a riválisoknál.

A kék-fehérek kerete egyébként nem tűnik rossznak, a már említett Nichols mellett az előző szezonban Kaposváron, Szolnokon és a német első osztályban is megforduló Dayon Griffin is tökéletes választásnak tűnik 3-as posztra, de a brazil Da Silva is több jó meccset hozott már, ahogyan Amorie Archibald is rendre jól száll be a padról. Ami a magyar magot illeti, egyértelműen a korábban Debrecenben is megforduló Molnár Márton adja hozzá a legtöbbet az összképhez, az U20-as válogatott Csendes Péter és Meszlényi Róbert pedig nagyszerűen viszik el a „fiatal posztot”, de Fazekas Csaba és Sitku Márton is használtható kiegészítő emberek.