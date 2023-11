A Loki az elmúlt hetekben felemás teljesítményt nyújt, hiszen továbbjutottak a MOL Magyar Kupában a Győr ellen, majd vereséget szenvedtek Mezőkövesden. Korai lenne még a vészharangot kongatni, hiszen olyan sűrű az NB I. mezőnye, hogy néhány győzelemmel akár ismét felléphet a dobogóra az együttes. A Haon a DVSC egyik legjobb formában lévő játékosát, Bárány Donátot kérdezte a közelmúlt történéseiről. – A Puskás Akadémia elleni döntetlen szerintem nem mondható rossz eredménynek, hiszen nagyon erős csapatot alkotnak.

A felcsúti túrát követően Győrbe látogattunk, ahol szerintem egy már NB I.-es együttessel találkoztunk. Szerencsére sikerült továbbjutni.

A múlt héten Mezőkövesden viszont hamar borult a meccstervünk. A két bekapott gólból nem is sikerült felállni, de tovább fogunk küzdeni – kezdte.

Élvezi a bizalmat

A DVSC saját nevelésű csatára az elmúlt fordulóban fantasztikus találatot szerzett, melyet a forduló góljának is megválasztottak.

A támadó egyébként Dorian Babunszki távozása óta első számú centere a Vasutasnak. Varga Barnabás mögött a legeredményesebb magyar csatár a pontvadászatban. A tavalyi szezonban ugyan nem játszott annyit „Dodó”, ám amikor beszállt, mindig tudott hozzátenni az együttes teljesítményéhez. A formajavulás szabad szemmel is jól látható. A futballista portálunk kérdésre elmondta, élvezi a bizalmat, s igyekszik meghálálni a szurkolók támogatását. – Minden játékosnál fontos, hogy mennyi lehetőséget kap. Amikor visszakerültem a kezdőbe, voltak hiányosságaim. Ezeken szerencsére tudtam javítani.

A gól az mindig plusz, elsősorban az a fontos, hogy a csapat sikeres legyen.

Érzem, hogy a rendszer, amiben játszunk, egyre komfortosabb nekem is. A találatok és a gólpasszok is jönnek, remélem, tudom tartani a formám – folytatta.

Nem érkezett meghívó

Az elmúlt időszak jó és eredményes játéka után egyre hangosabbak lettek azok a hangok, miszerint Bárány Donátnak is helye lenne Marco Rossi csapatában. Az egyik kedvelt futballal foglalkozó portál szerint egyébként Lisztes Krisztián mellett a Loki gólvágóját is követelték a semleges szurkolók a nemzeti tizenegy keretébe. Noha mindenki kiemeli, a szövetségi kapitány döntése – tudva eddigi eredményeit – szent, ám a posztriválisok sérülései miatt kézenfekvő megoldás lett volna a 23 éves center meghívása. A talján trénertől ezúttal nem érkezett hívószó, de Bárány Donát kiemelte: nagyon motiválja, hogy egyszer magára ölthesse a címeres mezt, a szövetségi kapitány döntését pedig minden körülmények között tiszteletben tartja. – Már eleve az is nagy megtiszteltetés, hogy felmerül a nevem a válogatottal kapcsolatban.

A család, a barátok és az ismerősi köröm is fel volt dobva, hogy most meghívnak. Mondtam nekik is, hogy óvatosan kezeljék a felröppent híreket. Nagy mérföldkő lett volna, ha meghívót kapok, de ez máshogy alakult.

Mindenki láthatja, hogy mennyire sikeres a nemzeti csapat, nagyon nehéz bekerülni. A jövőben azért fogok dolgozni, hogy én is ott legyek a keretben. Egyébként bízom benne, hogy már Bulgáriában kivívják a srácok a kijutást – mondta.

A magyar labdarúgó-válogatott először november 16-án Bulgária ellen lép pályára, majd 19-én Montenegró ellen zárja a selejtezősorozatot. Amennyiben egy pontot szereznek Szoboszlai Dominikék a bolgár meccsen, biztosan kvalifikálják magukat az Európa-bajnokságra. Két siker esetén pedig a csoportelsőség is biztos. Amennyiben a soron következő két találkozón hat pontot gyűjtenek a mieink, arra is van esély, hogy a németországi kontinensviadal csoportbeosztásánál első kalaposak legyünk.