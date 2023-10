Az olaszországi Terniben megkezdődött a kerekesszékes vívó-világbajnokság. Az első napon Osváth Richárd tőrben volt érdekelt – olvasható a DEAC honlapján. Az idei világbajnokságot új szisztéma alapján bonyolítják le: nincsenek csoportmeccsek, hanem a rangsor alapján sorsolják páronként a direkt kieséses táblára a mezőnyt, ahol vigaszágas rendszert alkalmaznak a legjobb 16 között. Ugyanígy versenyeznek majd a vívók jövőre Párizsban is.

Egy tus döntött

A DEAC vívója, Osváth Richárd tőr egyéniben a 32 között kezdett, ahol a thai Yuenyong Khanthithao ellen 15:7-re diadalmaskodott. A nyolcaddöntőben a 13. helyen kiemelt Jang Cseng következett. A kínai vívók korábban is megmutatták, hogy bármikor képesek váratlan teljesítményre, mindig számolni kell velük. Ez most is bebizonyosodott, Osváth Richárd nagy küzdelemben egy tussal alulmaradt.

A vigaszágon sem járt sikerrel a DEAC vívója, aki az ukrán Andrij Demcsuktól kapott ki 15:13-ra, és végül a 13. helyen végzett.