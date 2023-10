Kimagaslik a korosztályos megyei bajnokság B-csoportjának mezőnyéből Molnár Máté csapata, a legtöbb pontot szerezték, a legtöbb gólt rúgták és a legkevesebbet kapták. A debreceni fiatalok százszázalékos mérlegüket akarták megőrizni a következő fordulóban is és gyarapítani egységeik számát a sereghajtó Bocskai elleni mérkőzésen – írta a deac.hu.

Jól is kezdtek a cívisvárosiak, a 3. percben Tokai Ádám mattolta a vendégek védelmét és szerezte meg a vezetést. A folytatás viszont elég parázsra sikeredett, bár debreceniek irányították a játékot, a kék-fehérek a durvaság határát súroló belépőkkel próbálták megakasztani a támadásokat. Ennek ellenére többször is sikerült helyzetet kidolgozni, ám ezek a lehetőségek kimaradtak. Nem is született újabb találat, a Molnár-tanítványok a korai góllal megnyerték a mérkőzést és toronymagasan vezetik a tabellát.

A tények: