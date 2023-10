Vármegyei II. osztály Észak, 11.forduló

Polgár VSE–Józsa SE 1–6 (1–3)

60 néző. Vezette: Lévai Z. (Jóni T.)

Polgár: Kovács Zs. - Rédai N., Bolgár D., Antal J.(Reszegi L.), Vankó Z.(Pálinkás P.), Molnár D., Porkoláb D., Vadász G., Vaszilkó A.(Erős K.), Száraz Á.(Nagy Cs.), Murák K.(Váradi Gy.). Játékosedző: Antal József

Józsa: Goron B. - Papp R., Balogh T., Trunger L., Sándor K., Iványi D.(Iványi Á.), Bardi Á., Nagy J., Sperka L.(Szilágyi Sz.), Hamvas E., Fekete L.(Szabó M.). Vezetőedző: Szabó László

Gól: Száraz Á., ill. Nagy J.(4), Fekete L., Szilágyi Sz. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 2-1

Antal József: Nem adjuk fel, csináljuk tovább!

Szabó László: A mérkőzés elejét úgy kezdtük, ahogy megbeszéltük: gyors góllal. Ez rá is nyomta a bélyegét az egész találkozóra, így egy könnyű mérkőzést játszottunk.

Hajdúdorog SE–Görbeházi KSE 4–0 (2–0)

80 néző. Vezette: Karsai B. (Dr. Szigeti K., Szűcs D.)

Hajdúdorog: Kompár G. - Gyúró L., Dálnoki Zs., Oláh T.(Urgyán B.), Anga A., Pogácsás J., Balogh A.(Kosdi B.), Percze N.(Kacsó I.), Tóth K., Sándor P., Szilágyi B. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Görbeháza: Agócs R. - Kiss K.(Siket R.), Tóth A.(Palika F.), Hajdú R.(Barta Z.), Siket Gy.(Sebők A.), Szabó I., Fábián Sz., Ilyés Z., Félegyházi Z., Pók D., Csőke K.(Szilágyi K.). Vezetőedző: Szolnoki Attila

Gól: Balogh A.(3), Percze N. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 8-1

Dálnoki Zsolt: Az elejétől fogva megvolt a megfelelő hozzáállás a mérkőzéshez. Azt gondolom, egy percig sem forgott veszélyben a hazai győzelmünk. Gratulálok a csapatnak és további sok sikert a Görbeházának!

Szolnoki Attila: A mai mérkőzésen akarati tényezők és a szerencse döntött a hazai csapat javára. A látottak alapján teljesen megérdemelten. Ezúton is szeretnék gratulálni a Hajdúdorog csapatának!

Nyírmártonfalva SE–Tiszacsege 3-2(1-1)

70 néző. Vezette: Dr. Kiss Attila (Szilágyi N., Kiss B.)

Nyírmártonfalva: Kelemen K. - Szemán B., Tóth T., Vértesi N., Szemán T., Fekete K., Szemán Be., Fehér M., Borók Sz., Kiss I., Gellén A. Vezetőedző: Konyári Sándor

Tiszacsege: Budai B. - Gréz K., Tóth Sz., Csernik J., Deli G., Simon Z., Jecs J., Kovács A., Csurgó Á., Simon N., Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán

Jók: Gellén A. Szemán B., ill. Senki.

Konyári Sándor: A több hiányzó és a felforgatott kezdőcsapat ellenére is sikerült a paprikás hangulatú, néhol már a durvaság fogalmát is súroló belépőkkel tarkított mérkőzést megnyerni.

Simon Zoltán: Bosszantó, hogy az első félidő játékát nem tudtuk hozni egy gyenge hazai csapat ellen.

Hajdúhadházi FK–Téglás VSE 2–1 (0–1)

80 néző. Vezette: Darányi A. (Szilágyi Z., Nedeczky Zs.)

Hajdúhadház: Selyem D. - Balogh I., Lakatos L.(Dávid T.), Horváth A., Gergely D., Balogh P.(Molnár D.), Rézműves M.(Kecskés J.), Lakatos Sz., Nagy M.(Papp G.), Nagy I.(Jeney D.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Téglás: Csizmár K. - Dufla D., Beszeda M., Szabó G.(Névtelen S.), Gyönyörű T.(Sigér S.), Nagy M.(Köblös L.), Fejes I., Dobi K., Csapó A., Hevesi F., Juhász M. Vezetőedző: Nagy Imre

Gól: Horváth A., Lakatos Sz., ill. Gyönyörű T. Jók: Dobi K., Gyönyörű T., Juhász M. Ifi: 0-1

Nagy István Zsombor: Van, ami fontosabb mindennél, és az az egészség. Jobbulást kívánunk az ellenfél játékosának! A csapatomnak pedig gratulálok, nagyszerű győzelem volt! Szép lassan kiegyenesedünk!

Nagy Imre: Nem játszottunk igazán jól, nem ízlett a hazaiak agresszív játéka. Az is igaz, hogy nem helyzetekből, hanem két pontrúgásból kaptunk gólokat. Konyári Sanyi a múlt héten azt nyilatkozta, hogy ilyen elavult játékvezetéssel még nem találkozott, akkor a maira nem tudom, mit mondana. A kezdőkörből levezetni a mérkőzést és tizenegyest is fújni nevetséges. Köszönjük a vendéglátást a hazai csapatnak!

Bocskai SE–Nyírábrány 4–0 (0–0)

80 néző. Vezette: Kovács Á. (Tóth G., Nagy A.)

Bocskai: Bányai Cs. - Medve M.(Zsupos J.), Nagy N., Kolompár K., Kolompár R., Balogh S.(Tóth D.), Nagy O., Károlyi A., Szabó K., Szarvas L.(Sarkadi M.), Kolompár J. Vezetőedző: Oláh Sándor

Nyírábrány: Küzmös E. - Debreceni J.(Mezei L.), Török P., Pádár M., Pintye P., Madar T., Nagy A., Gerghel E., Klein I., Küzmös A., Küzmös Gy. Játékosedző: Küzmös György

Gól: Kolompár K., Medve M., Károlyi A., Kolompár J. Jók: mindenki ill. senki. Ifi:1-2

Oláh Sándor: Nem nyilatkozott.

Küzmös György: Az első félidőt követően megbeszéltük, hogy koncentrálunk továbbra is, de ez nem sikerült, és egy kaotikus második játékrészt követően 4-0-ra kikaptunk. Sajnos ma minden ellenünk volt!

Észak 1. Bocskai SE 11 10 1 0 47-12 31 2. Józsa SE 11 7 2 2 37-21 23 3. Tiszacsege 11 5 2 4 30-23 17 4. Nyírmártonfalva SE. 11 5 1 5 28-26 16 5. Téglás VSE 11 5 1 5 29-30 16 6. Hajdúdorog SE 11 5 1 5 24-25 16 7. Hajdúhadházi FK 11 5 0 6 19-37 15 8. Görbeházi KSE 11 4 0 7 19-27 12 9. Nyírábrány 11 2 2 7 20-29 8 10. Polgár VSE 11 1 2 8 18-40 5

Vármegyei II. osztály Dél, 11.forduló

Földes–DLSE 0–0

70 néző. Vezette: Vasziliu T. (Sütő J., Marika M.)

Földes: Horváth Zs. - Boér L.(Kiss T.), Nedeczky Á., Károlyi N., Faragó Gy., Molnár B., Kovács M., Rusznyák Zs., Ocskó G.(Mester N.), Vincze N.(Ákos Zs.), Pocsai G. Vezetőedző: Bodó Lajos

DLSE: Somogyi B. - Szabó A., Berán B., Fekete Sz.(Borsos Z.), Makula Cs., Magyar B., Kovács B., Vadász I., Fekete B.(Juhász L.), Budai B.(Juhász Cs.), Bakó L. Vezetőedző: Benedek Barna

Jók: Horváth Zs., ill. Somogyi B. Ifi: 1-1

Bodó Lajos: Közepes iramú mérkőzésen igazságos döntetlen született, bár mindkét csapatnak megvolt a lehetősége a győzelemre. Két kiváló kapusteljesítményt láthattunk!

Benedek Barna: Két, gól ellen beoltott csapat találkozója. Külön szeretnék gratulálni a három játékvezetőnek a rossz bíráskodáshoz.

Báránd KSE–SRE Komádi 6–0 (1–0)

70 néző. Vezette: Dr. Bendik T. (Tóth H., Félegyházi V.)

Báránd: Tóth S. - Filep G.(Orbán L.), Szabó L., Futó D., Orsó A.(Pánti Z.), Killy Z., Csóka G., Nagy Z.(Hegedüs T.), Varga M., Horváth I.(Tarpai Gy.), Szabó B.(Taricska G.). Vezetőedző: Fülöp András

Komádi: Puskás Cs. - Varga L., Tóth L., Varga La., Pal Z., Seprenyi K., Puskás S., Tóth B., Szalai F., Kóti J., Pálfi N. Játékosedző: Puskás Sándor

Gól: Horváth I.(2), Orsó A., Pánti Z., Orbán L., Tarpai Gy. Jók: Horváth I., ill. senki

Fülöp András: Álmosan kezdtük a mérkőzést, ami pontatlansággal és kihagyott helyzetekkel párosult. Félidőben megbeszéltük a hibákat, ennek köszönhetően gördülékenyebb lett a játékunk és szép gólokat szereztünk. Gratulálok a csapatnak a két egymást követő kapott gól nélküli mérkőzéshez!

Puskás Sándor: Gratulálok a csapatomnak, hogy fel tudtunk állni és nem kaptunk olyan sokat, csak hatot! Megpróbáljuk ezt a szezont már így kihúzni, hogy ne legyen belőle probléma a későbbiekben!

Kabai Meteorit SE–Püspökladányi LE 1–0 (1–0)

70 néző. Vezette: Puskás Z. (Hetrovics R., Keczeli D.)

Kaba: Molnár T. - Furkó L., Molnár Cs., Balogh Á., Szabó J.(Kígyós K.), Kovács M., Szőke Cs.(Kádár M.), Tóth P., Somogyi I., Varga B., Tóth I. Vezetőedző: Tóth Péter

Püspökladány: Eszenyi V. - Tőke T.(Danka L.), Simon N., Mester M., Berde M.(Szabó B.), Németh M., Nagy B., Makula A.(Kovács B.), Szabó G.(Nagy V.), Pap L., Hári B. Vezetőedző: Szabó Máté

Gól: Kovács M. Jók: mindenki, ill. Németh M., Nagy B. Ifi: 3-3

Tóth Péter: Közepes színvonalú mérkőzésen megérdemelt győzelmet szereztünk. További sok sikert a Püspökladány csapatának és Máté barátomnak!

Szabó Máté: Végig mezőnyfölény folyt a mérkőzés folyamán, szinte helyzet nélkül, bár való igaz, az ellenfél gyors fiataljai okoztak gondot. Bosszantó, mert egy olyan átlövésből kaptuk a gólt, amire felkészültünk. Az első félidőben a hazai csapat vette át a kezdeményezést, a második félidőben mi próbálkoztunk, de 15 perc tiszta játékidő nem volt a rengeteg ápolás miatt. Ettől függetlenül nem ezen múlt, ma nem volt bennünk gól.

Összességében elmondható, hogy korrekt játékvezetés mellett a kabai csapat jobban akarta a győzelmet, gratulálunk további sok sikert nekik!

Blondy FC Esztár–NSC Nagyhegyes 3–1 (1–1)

70 néző. Vezette: Takács I. (Nagy L., Kovács Z.)

Esztár: Balogh I. - Mándi L., Jenei R.(Tóth D.), Sándor Sz.(Szilágyi Cs.), Nagy P.(Halász B.), Makula U.(Sóvágó S.), Rézműves T., Nagy P., Mona P.(Borók S.), Cseke D., Kaszonyi M.(Balogh B.). Vezetőedző: Vajas Vera

Nagyhegyes: Marton A. - Szabó Z., Oláh S., Szabó B., Kállai D., Veres N., Ispán J.(Oláh G.), Erdélyi Zs., Váczi P., Nagy K., Vágner F.(Bajusz R.). Vezetőedző: Plókai Mihály

Gól: Cseke D.(2), Sóvágó S., ill. Erdélyi Zs. Jók: mindenki, ill. senki

Vajas Vera: Ma is bebizonyosodott, hogy mind a tizenhét játékosomra szükség van ahhoz, hogy meglegyen a győzelem. Ha továbbra is csak magunkkal foglalkozunk, akkor olyan karácsonyi ajándékom lesz a csapataimtól, amilyet álmomban is gondoltam.

Plókai Mihály: Egy megnyerhető mérkőzést hagytunk Esztárba. Sajnos, hetek óta saját magunkat verjük meg! Remélhetőleg minél hamarabb kikecmergünk ebből a gödörből!

Konyár-DSE–Nádudvari SE 2–3 (1–0)

70 néző. Vezette: Szűcs L. (Zurbó S., Szentesi D.)

Konyár: Cseh I. - Czibere D., Csuka Zs., Seres T.(Farkas T.), Guba Zs.(Rézműves K.), Tóth L., Nyeste D., Tamási G., Nagy L.(Erdelics T.), Lakatos G.(Varga Sz.), Erdelics G.(Lakatos R.). Vezetőedző: Czibere Tibor

Náudvar: Nagy P. - Tóth S.(Koncsek G.), Székely Z., Csecsődi D.(Szatmári S.), Horváth A., Puskás R:, Ludman S., Bodnár N., Kovács L., Petrusz P.(Kiss T.), Kovács I.(Nagy G.). Vezetőedző: Gere Csaba

Gól: Nyeste D.(2), Puskás R., Kovács L., Ludman S. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 1–10

Czibere Tibor: Egy megnyert mérkőzést engedtünk ki a kezükből, további sok sikert a vendégcsapatnak!

Gere Csaba: Mondanom sem kell, hogy megint hátrányból álltunk fel, sőt, kétszer is! A parázs hangulatú és jó iramú mérkőzésen a végén szereztük meg a három pontot.