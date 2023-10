A FISZEJ SE Debrecenből 2 serdülő versenyzővel képviselte magát szombaton – számolt be róla a klub. Gercsák Enikő lett a 45 kg-os súlycsoport magyar bajnoka, és az övé lett az abszolút bajnoki cím is. Edzői szerint Enikő szépen versenyzett, 5 jó gyakorlatot mutatott be. Szakításban 43, míg lökésben 56 kg-ig jutott – ez egyéni csúcs, így összesítésben 99 kg-os eredménnyel zárt.

Azemi Kevin a serdülő 81 kg-os súlycsoportban 1. helyezést ért el, 6 jó gyakorlatot mutatott be. Szakításban 60, lökésben pedig 85 kg-ig jutott, ezzel 145 kg-os összesített teljesítménnyel zárt, ami az előző eredményéhez képest 10 kg-os javulást jelentett.