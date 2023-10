A DEAC férfi futsalosai hétfő este a Veszprém elleni bravúros győzelemmel lepték meg a szurkolókat. Tihanyi Csaba a találkozó után elmondta, hogy ez a bravúr csak akkor ér valamit, ha játékosai pénteken a Pécs otthonában megszerzik a három pontot – írja a deac.hu.

Az első félidő ennek megfelelően alakult, hiszen álomrajtot vett a debreceni gárda az újonc csarnokában, mivel a második percben Thiago, nem sokkal később pedig Franchu szerzett gólt. A tizenötödik minutumban már hárommal ment a gárda, ekkor Tóth Attila volt eredményes. A szünet előtt Bartal Bence Máté szépített, ám így is jó helyzetből várhatták a folytatást a vendégek. A második játékrészben hosszú ideig nem változott az állás, majd huszáros hajrát indítottak a hazaiak. Molnár Csongor Gábor köszönt be a 33. percben, így 2–3 szerepelt a kijelzőn. A 36. minutumban Vénosz Soma egalizált, a 4–3-as végeredményt pedig Bálint Gergő állította be, a pécsieknek ez volt az első győzelmük ebben bajnoki idényben.

A DEAC hétfői nagy sikere után nagyon fájó ez a vereség, legközelebb október 30-án a Magyar Futsal Akadémia ellen ismét idegenben javíthat Tihanyi Csaba együttese.