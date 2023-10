Egyenlített a DVSC!

Kettőt is cserélt a félidőben Blagojevics; Baranyai helyett Bévárdi folytatta, a gólszerző Vajda is lement, Szécsi állt be. Majdnem egyenlített a szünetet követően a Debrecen. Loncsar maradt szabadon a ferencvárosi tizenhatoson belül, a lövését Dibusz bravúrral hárította. Az 56. percen a másik oldalon foghatták a fejüket, Ben Romdan adott be jobbról, Kusnyír kis híján a saját kapujába passzolt, Megyeri hatalmasat védett. Kicsivel később újra megtornáztatták Megyerit, Botka tűzte rá.

A 64. percben egalizált a Loki! Labdát vesztett félpályánál a Ferencváros, Domingues kicselezte Cissét, majd 13 méterről rátűzte, a labda Dibuszról pattant a bal felsőbe. Nem sokkal rá Varga hibázott Megyeri kapuja előtt, ziccer volt. A 74. minutumban felpattant a Fradi-tábor, miután Zachariassen fejese utat talált magának a kapuba, de les miatt nem adták meg. A ráadásban Pesics előtt nyílt lehetőség, hogy megnyerje a meccset az övéinek, ám hét méterről csúnyán mellé fejelt.

A végén még Lisztest küldték el zuhanyozni, miután megkapta második sárgáját is. Az eredmény már nem változott, a DVSC nagyot küzdve egy pontot elhozott a címvédő otthonából. A bajnokság egy ideig szünetel, hiszen a magyar labdarúgóválogatottra két Európa-bajnoki selejtező vár. A keret tagjai hétfőn találkoznak a telki edzőközpontban, a csoportjában éllovas nemzeti csapat jövő szombaton a Puskás Arénában a rosszabb gólkülönbségével második Szerbiát fogadja, három nappal később pedig a nyeretlenül sereghajtó Litvánia vendégeként lép pályára.