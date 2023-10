Már több mint 1200-an kapcsolódtak be a Debreceni Egyetem egyedülálló, kifejezetten a dolgozók mozgását célzó és szorgalmazó programjába (DEDM), amelyet csaknem másfél éve indított útjára a DEAC szabadidősport szakosztálya – tudatta az unideb.hu közlésében. Az intézmény szervezeti egységei közötti sportos vetélkedés lényege, hogy ha egy dolgozó mozog, a sportolással töltött perceket egy regisztrációs felületen pontokra válthatja. A bejegyzett pontok alapján minden hónapban kihirdetik, mely szervezeti egységek munkatársai a legaktívabbak.

Ők voltak szeptemberben a legaktívabbak

Szeptemberben a száz fő alatti szervezeti egységek között a Tervezési és Kontrolling Igazgatóság végzett az élen, először.

– A kezdetektől részt vettünk a programban, de amíg eddig az egyéni teljesítmények domináltak, most elmehettünk a kollégákkal az első olyan csapatépítőnkre, ahol mozgásos tevékenységben vettünk részt, együtt túráztunk Mádon – részletezte Kissné Szabó Noémi központigazgató.

A szakember hozzátette: sok munkatársuk felismerte, hogy a mozgások után járó pontok regisztrációja igazán egyszerű feladat, így egyre többen jegyzik be pontjaikat. A száz fő alatti egységek versenyében második helyen az Oktatási Főigazgatóság, a harmadikon pedig a Pályázati Központ zárt. A száz fő feletti létszámú egységek között az augusztusi aranyérem után szeptemberben is a DE Klinikai Központ Gasztroenterológiai Klinika dolgozói mozogtak a legtöbbet. A siker titka náluk is a rendszeres pontbejegyzés volt.

– Leginkább azzal tudjuk ezt az eredményt produkálni, hogy igyekszünk felhívni a munkatársak figyelmét, hogy rögzítsék is be a mozgásért járó pontokat, hiszen szinte mindenki sportol közülünk. Nagyon örülünk annak, hogy az eltökéltségünk mindig valamilyen dobogós helyezésben testesül meg – avatott be Terdik Gabriella klinikai titkárságvezető.

Továbbra is aktívak a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársai, akik ezüstérmesek lettek az első őszi hónapban, míg a bronzérmet újfent az Urológiai Klinika nyerte. A nagy kupát elnyerők közül továbbra is kiemelkedően teljesít a GTK, a Rektori-Kancellári Kabinet és a Jogi Igazgatóság.

Bármely egyetemi dolgozó csatlakozhat

A DEAC szabadidősport szakosztályának vezetője, Mag Zoltán elmondta: új egységek is megjelentek a játékos, sportos dolgozói versengésben, ilyen például a Bőrgyógyászati Klinika.

– Több mint 1500 bejegyzésünk volt több mint 40 egységtől szeptemberben. Úgy látjuk, hogy a program sok egyetemi dolgozói mindennapjainak részévé vált. Megjelent az egyik bejegyzésben a „dolgozói mozgásprogramoztam” kifejezés, ami mutatja a kedves, vidám attitűdjét a kezdeményezésnek – fejtette ki Mag Zoltán.

A szakosztályvezető hozzátette: vannak dolgozók, akik a program hatására kezdtek el párban, különböző szervezeti egységek tagjaiként edzeni, versenyezni. Illetve volt olyan is, hogy egy sporteseményen a program tagjai találkoztak és egymást motiválva nagyobb teljesítményre voltak képesek.