A Dunaújváros tett látogatást a Debreceni Jégcsarnokban pénteken este a hoki Erste Liga alapszakaszának mérkőzésén, az Acélbikák ellen mindenképp a győzelem megszerzése volt a cél, hiszen a bajnokság eleje nem úgy sikerült a hajdúságiaknak, ahogyan eltervezték – olvasható a DEAC közlésében.

A kezdés után Hetényinek kellett forgolódnia, de nem tudtak túljárni az eszén az újvárosi hokisok. A házigazdák a találkozó elején nem igazán domináltak, de nem volt ez elmondható a DAB gárdájáról sem. Somogyi lövését kellett ismét hárítania hátrányban a debreceni cerberusnak, nehéz pillanatok voltak ezek! Alig egészült ki a DEAC, máris ismét emberhátrányba került, lelehet gyakorolniuk a védekezést a házigazdáknak, ami sikerült is. Nem sokáig tartott a csoda: nyolc perccel a vége előtt, egyenlő létszámnál mégis megszerezte a vezetést a DAB, Sysak talált be, ám nem sokkal később Bucskin úgy lőtt a kapus szeme közé, hogy a hálóban kötött ki a korong. A harmad végefelé megint Hetényi védett hatalmasat, Strenk lövése volt közeli, ám a hazai szurkolók kedvence hárított.

A játékrész vége előtt nem sokkal egy lecsorgó korongot begyűjtött, majd a kapuba ütött Mihalik András, máris pofásabban nézett ki a találkozó.

A második játékrész elején Koblar lőtt mellé, ezzel növelhette volna az előnyét a DEAC, majd Dézsi ütött majdnem gólt a másik oldalon. Sokáig nem örülhettek, 24:20-nál egyenlített a Dunaújváros, Elomaa kiegyenlítette a vendégek hátrányát, kezdődhetett minden újra. Ezt követően Usnyev ágyúzását védte Kovács, de pár percre rá Hetényinek is észnél kellett lennie. Koblar lövésénél sem volt szerencséjük, akkor is hárított a kapus. Ezután úgy igazán elkezdtek hokizni, előbb Szmirnov, majd Novotny talált be távolról, innen már nem szabad elveszteni – gondolhattuk debreceniként.

A legutolsó védés Hetényi Zolié volt, de maradt a kétgólos vezetés.

Sokáig tudta védeni előnyét a Debreceni EAC, Hetényinek és a védelemnek bőven akadt dolga, ugyanakkor a másik oldalon is lehetett volna gólt látni. Jól tartották magukat a házigazdák, valójában a harmad második felében voltak veszélyesebbek a vendégek, több buli alakult ki a cívisek kapuja előtt, mint fordítva. Mihalik tört előre, de nem jutott gólhelyzethez a Debrecen, Andrást ki is állították az utolsó percekben. Az biztos volt, hogy ha a DEAC kivédekezi a hátrányt, akkor valószínűleg nyernek a hazaiak, már csak azért is, mert a végén egy kapuvassal is megúszták a gólt. A hajrában az újvárosiak levitték a kapusukat is, ezzel nem éltek a hajdúságiak, de a meccset megnyerték.