Az erdélyi hosszú hétvége utolsó állomásához érkezett el vasárnap este a Debreceni Egyetem együttese a jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A fekete-fehérek a Sport Club Csíkszereda vendégei voltak, egy-egy kinti vereséget és győzelmet követően igyekeztek sikerrel abszolválni a találkozót – írta a deac.hu.

Hamar eldőlt

Kapusként Gönczi Lajos állhatott a ketrec elé, cseréje Szeles Martin volt. 20 másodpercre volt szüksége a hajdúságiaknak ahhoz, hogy betaláljanak, egy kipattanót Anton Jeliszejenko vágott a hálóba. Pár perccel később máris egyenlített a csíki gárda, Szkacskov volt eredményes, vagyis hamar odalett az előny. Elkapták a fonalat a házigazdák, ugyanis hamarosan már ők voltak előnyben, Brown ellen nem volt orvossága az emberhátrányos debreceni védelemnek. Tizenkét perc volt hátra, amikor Koblar ajtó-ablak ziccerét védte Adorján. Újabb kipattanó, újabb Jeliszejenko-gól, remekül csapott le a korongra a debreceni, majd Novotny löketét védte a csíkszeredai hálóőr. Amint pedig kiegészült a Sport Club, megint betaláltak a házigazdák, Welsh révén. Ezzel még nem volt vége, 6:40-nél Becze már az ötödiket verte be a házigazdák részéről. Kevéssel a harmad vége előtt Szkacskov hagyott ki egy ziccert, viszont Ferencz-Csibi már belőtte, ez volt a hatodik.

Indulatos meccs volt

A szünet után kapust cserélt a Debrecen, Szeles Martin próbálkozott meg hatékonyabban megakadályozni a csíki gólokat, rögtön a harmad elején kétszer is volt erre lehetősége emberhátrányban. Öt perc játék után Vasziljev korongjára tenyerelt rá Adorján, ekkor a házigazdák voltak emberhátrányban. Próbálta megnyomni a tempót a cívisváros, de egyrészt nagy volt a hátránya, másrészt a Csíkszereda is veszélyes volt egy-egy ellentámadásból. Az etap felénél Koblar nagy helyzetét védte bravúrral Adorján. Nyolc minutum volt hátra, amikor egy rövid időre kettős emberelőnyben hokizhatott a DEAC. Aztán Mihalik Andrást vitték jégre, sokáig videóztak a játékvezetők, ami ki tudja, mennyire volt ilyen hosszan indokolt. Végül Masoniust beküldték az öltözőbe, csapattársa ült ki helyette. Kettős emberelőnybe kerültek egy percre a vendégek, de Molnárt is kiküldték, így folytatódott a meccs. Bunyó volt, gólok nem. 3:24 volt hátra a második szünetig, amikor Bukor Rajmund nagy lövéssel végre faragott a hátrányból.

Mihalik Andrást akasztották a harmad elején, amiért emberelőnyös helyzet járt a Debrecennek, Szmirnovék tornáztatták is a hazai kapust. Nem sokkal később Brown megpattanó lövését védte Szeles Martin. 12:35-nél Novony verte rá távolról, megpattant az ágyúzása, ezzel két gólra megközelítettük a házigazdákat. Rá pillanatokra Aiden Brown lőtt mellé. Az első húsz percet egyértelműen elrontottuk, a második a mién volt, a harmadik pedig leginkább kiegyenlített. Hat perccel a vége előtt még videóztak a bírók: ez a kiállítások meccse volt, nem ezzel népszerűsítenék a hokit, az bizonyos. Vontatott meccset vesztett el a DEAC. A végén levitte Szelest, Becze az üres kapuba terelte a pakkot, sima hazai győzelem született ezzel.

A tények: