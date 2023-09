A Dunaújváros elleni hétközi bajnoki siker után vasárnap 14 órakor az SG BBM Bietigheim lesz a DVSC Schaeffler vendége a Bajnokok Ligájában. A két magyar játékossal felálló német bajnok legyőzéséhez szinte hibátlan teljesítményre lenne szükség – írja a klub honlapja.

A Bietigheim szürke középcsapatból lett a német női kézilabda egyeduralkodója. A vasárnapi ellenfél a szezonban tétmeccsen még veretlen, négy hazai bajnokiját simán nyerte, emellett a BL-ben is két sikerrel kezdett. Különösen a múlt heti győzelem értékes, hiszen a Final Four-ra pályázó CSM Bukarest ellen szereztek két pontot hazai pályán. A Szikora Melindát és Faluvégi Dorottyát is foglalkoztató német elitcsapat már pénteken megérkezett Debrecenbe, s kétszer is edzett a Hódosban, érthetően remek hangulatban.

A debreceni lányok szerdán a DKKA ellen léptek pályára a bajnokságban, s Szilágyi Zoltán csapata könnyed sikerrel hangolt a Bajnokok Ligája rangadóra. – Lassan megszokjuk a szerda-szombat ritmust és könnyebbséget jelent, hogy ezen a héten nem kell utaznunk – fogalmazott a DVSC Schaeffler válogatott beállója, Füzi-Tóvizi Petra. – Jó volt egy hazai bajnokival hangolni a Bietigheim ellen, s bár akadtak hibáink, összességében jó teljesítményt nyújtottunk szerdán.

Persze tudjuk, hogy a vasárnapi mérkőzésen ennél több kell, a maximumot kell kitennünk a pályára a győzelemért. Kulcsfontosságúak lesznek az egy-egy elleni szituációk, pontosan kell kézilabdázunk, keményen védekeznünk. Tudjuk hogy nagyon sok jegy elfogyott elővételben, fontos lesz, hogy a lelátóról is kapjunk segítséget

– fogalmazott a játékos.

A vasárnap 14 órakor kezdődő Bajnokok Ligája csoportmérkőzést két szlovák játékvezető Andrej Budzak és Michal Zahradnik vezeti majd. A mérkőzés EHF ellenőre pedig a horvát Lidija Bojic-Cacic lesz.

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, a mérkőzés előtt 13 óra 15 perctől a B-szektor mögötti részen lesz a DVSC Kézilabda Család Halhatatlanjainak nevét megörökítő dicsőségfal avatása, itt a szurkolók találkozhatnak a klub legendás egyéniségeivel. A meccs szünetében pedig a pályán köszöntik a DVSC egykori kézilabdázóit.