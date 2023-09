Meglehetősen ritkán írhatunk le ilyet, de a Debreceni VSC labdarúgócsapata sorozatban az ötödik hazai bajnokijára készül vasárnap este. Ez úgy jöhetett össze, hogy a második fordulóból a Paks elleni találkozót elhalasztották, illetve a kisvárdai gyeppel adódott gondok miatt a Várda kérte a pályaválasztói jog cseréjét.

Vasárnap 19 óra 30 perctől a tavalyi ezüstérmes Kecskemét látogat a Nagyerdei Stadionba. A Loki egy hármas győzelmi sorozatot követően szenvedett vereséget az MTK ellen a múlt héten, úgyhogy a három hetes bajnoki szünet előtt javítana a gárda.

Az elmúlt időszakban a DVSC jobbhátvédje, Baranyai Nimród lehetőséget kapott a stábtól, hogy bizonyítson a pályán. A fiatal futballista elmondta, nagyon sajnálja, hogy az MTK ellen nem úgy sikerült a találkozó, ahogy azt szerették volna. – Azonban a Kisvárda és a ZTE ellen viszont úgy éreztem, hogy jól ment nekem és a csapatnak is.

Bízom benne, hogy a Kecskemét ellen is sikerül itthon tartanunk a három pontot. Támadásban és védekezésben is nagyon jó erőkből álló együttes érkezik majd Debrecenbe, kifejezetten szervezetten és kapura veszélyesen futballoznak

– tette hozzá.

Büntetni fog a Kecskemét

A saját nevelésű focista elárulta, továbbra is törekszik majd a labdabirtoklásra a Loki. – Ezen kívül fontosak lesznek majd az egyéni megmozdulások is. A múlt héten sajnos nagy egyéni hibákból kaptuk a gólokat, ezeket most nem szabad elkövetnünk, mert a Kecskemét ugyanúgy meg fogja büntetni, ahogy az MTK tette – hangsúlyozta.

Baranyai Nimród a teljesítményével nemcsak Debrecenben hívta fel magára a figyelmet, hiszen Gera Zoltántól meghívott kapott az U21-es válogatottba. Az együttes előbb Kazahsztánt fogadja majd, aztán Máltára látogat az Európa-bajnoki selejtezők során. – Ez egy hatalmas szó, hogy az utánpótlás nemzeti csapatba behívtak.

A mestertől az elmúlt időszakban több lehetőséget kaptam, és ennek is köszönhető, hogy a szövetségi edzőtől helyet kaptam a csapatban. Bízom benne, hogy mind a két mérkőzés sikeres lesz és pozitív élményekkel térhetek vissza erről a kalandról

– fogalmazott.