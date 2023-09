Véget ér a nyári szünet, szeptember 17-én, vasárnap 9 órától az Auchan Szlalom második viadalával folytatódik a Kárai Exclusive Kupasorozat. Az idei ralis széria második fordulójában már rendeztek egy versenyt a debreceni hipermarket parkolójában, s az a megmérettetés mindenféle szempontból óriási sikert aratott: a tavaszi szlalomozást a versenyzők és a nézők is nagyon élvezték, éppen ezért nagy várakozás előzi meg a pilóták őszi visszatérését. A parkolóban kialakított pályát már sokan teljesítették, éppen ezért a rendezőség készül egy kis meglepetéssel: új nyomvonalú, minden eddiginél hosszabb pálya várja a résztvevőket.

Fogynak a helyek

A szeptember harmadik hétvégéjén megrendezendő cívisvárosi megmérettetésre már megkezdődött a nevezés. Sok pilóta nem bízott semmit a véletlenre, már az első napokban közel negyvenen jelezték indulási szándékukat. A várhatóan nagy érdeklődés miatt fontos megjegyezni, hogy a szervezők 100 indulóban maximalizálták a résztvevők számát. A versenykiírás értelmében minden indulónak három alkalma lesz bizonyítani tudását, az időeredmények közül a legrosszabb kiesik, s a másik kettő átlaga kerül értékelésre.

Bárki nevezhet

A Kárai Exclusive Kupasorozat eddigi tapasztalatai alapján több olyan pilótát is köszönthettek a rendezvényeken, akik eddig még nem vettek részt debreceni raliversenyen. A szervezők remélik, ez a folyamat most is folytatódik, s olyanok is próbára teszik tudásukat, illetve autójukat, akik eddig még nem élték át azt az adrenalinfröccsöt, amit csakis a versenyzés adhat. A szlalomralira bárki jelentkezhet, akár egy utcai autóval is, mindössze az alapvető biztonsági felszereltségnek kell megfelelnie a kocsinak, illetve a pilóta számára kötelező a bukósisak viselése. A vállalkozó kedvű résztvevők több kategória közül választhatnak, így az ezer köbcentis autóknak ugyanúgy megtalálják az ideális csoportot, mint a több ezres erőgépeknek. Külön említést érdemel a junior kategória, amit az utánpótlás-nevelés érdekében hoztak létre a szervezők, ugyanis ebbe a csoportba a jogosítvánnyal még nem rendelkező, 15-17 éves ifjú titánok jelentkezését várják.

Belépő nélkül

Nagyszerű hír a technikai sportok szerelmesei számára, hogy az egész napos program ingyenesen látogatható. A szokásoknak megfelelően a szervizpark és a depó nyitott lesz, így a versenyautók testközelből is megcsodálhatók. Most sem hiányozhatnak majd a sztárpilóták, akik megmutatják, hogyan driftel a padkák között egy igazi profi autóversenyző. Újra rendeznek nézőautóztatást, aminek a bevételét a korábbi ralis, Szilágyi Ricsi gyógyítására ajánlják fel a szervezők.

Nem árt tudni, hogy az időjárási körülmények nem befolyásolják a viadal lebonyolítását, akár esik, akár fúj a verseny napján, a ralit mindenképpen megrendezik jövő héten vasárnap.