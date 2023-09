A DEAC kosarasai is elkezdték a szezont a 2023/24-es kiírásban. A hazaiak a az MVM-OSE Lions csapatát fogadták az első fordulóban. Az idény első meccsén mindig nehéz megjósolni, milyen formában van egy együttes, ahogy azt is, hogy ki az esélyes egy-egy összecsapáson. A hazai lelátó mindenesetre megtelt, a cívisvárosi szurkolók reménykedtek a győzelemben. A narancs mezben játszó oroszlányiakat sok szurkoló kísérte el, akik meglehetősen hangosak voltak a kezdést megelőzően.

Az első játékrész némi csúszással indult, de Mócsán Bálintot ez sem zavarta, gyönyörű egyéni alakítást követően megszerezte a találkozó első kosarát. Az első tripla azonban a narancssárgában játszó oroszlányiaké volt. Az összecsapás első perceiben mindkét fél sok technikai hibával játszott. A kapkodásból jobban jöttek ki a vendégek, az 5. percben már 2–8 volt az állás. Andjelko Mandics vezetőedző nem volt elégedett a látottakkal, akadozott a fehér mezesek gépezete. A bírói ítéletek sem mindig kedveztek a debrecenieknek. Ki is kérte első idejét a 6. percben Mandics, ekkor 5–12 szerepelt az eredményjelzőn. Mócsán továbbra is ihletett formában kosarazott, gyönyörű triplájának köszönhetően elkezdett zárkózni a DEAC. A játékrész utolsó percéhez közeledve már héttel is vezettek a vendégek, ami Drenovac büntetőivel egyre csökkent (11–17).

Magasabb fordulatszámon pörögtek

A második tíz percet lendületesebben kezdte a DEAC, tudtak is faragni hátrányukból, egy perc alatt egyre csökkent a különbség (16–17). Hamar át is vette a vezetést a hazai gárda, amelyre a vendégek vezetőedzője időkéréssel reagált (19–17). Olyannyira jól sikerült a „szünet”, hogy egy perc alatt 8-at dobtak az oroszlányiak, Mandics időkérése következett (19–25). Megállás nélkül gyűrték egymást a felek. Williamson pillanatai következtek, pontjaival elkezdte a zárkózást a DEAC (22–25). Egyre magasabb fordulatszámon pörögtek a cívisvárosiak, ám bánatukra a vendégek is jó napot fogtak ki. A 17. minutumra sikerült az egyenlítés: Mócsán remek kosarat szerzett (31–31). Buckles a 18. percben már a harmadik tripláját szerezte, s megfordította az állást (34–33). Az utolsó másodpercekben azonban valami szétesett, így 34–39-es állásnál vonultak az öltözőbe a felek.