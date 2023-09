Dobos Attila együttese elkezdett magára találni, a jó játék már eredményességgel párosult. A debreceni fiatalok az elmúlt két hétben legyőzték a Miskolc és az Airnergy gárdáit, a begyűjtött pontoknak köszönhetően pedig a 8. helyre léptek a táblázaton. Két csapat veretlen még a mezőnyben, ezek egyikével, a Szolnokkal találkoznak a Dobos-tanítványok, remélhetőleg a kék-fehérek sorozata szakad meg szombaton. Zsinórban harmadik győzelmét is begyűjtötte Kertész Tamás legénysége és továbbra is vezetik a táblázatot. A fekete-fehérek jobb gólkülönbségüknek köszönhetően állnak az élen, három gárda is azonos pontszámmal rendelkezik. Ezért is lenne fontos, hogy a Vác otthonából is elhozzák mindhárom egységet – írta a deac.hu.

Megtörhet a jég

Továbbra is makulátlan a mérlege Szabó Márton alakulatának, ezzel pedig egyedüli a mezőnyben. Legutóbb a Baja otthonában, Fórizs Tibor góljának köszönhetően gyarapították pontjaik számát. Szombaton folytatódhat a pazar sorozat, ám ehhez a 3. helyen álló Békéscsabát kell két vállra fektetni. Balla Imre együttese nem tudta megszorongatni az éllovas UTE-t, nagyarányú vereséggel zárták a múltheti párharcot. A csapat továbbra is szerzett pont nélkül áll az utolsó előtti helyen. Vasárnap megtörhet a jég, ugyanis a sereghajó BVSC-Zuglót fogadják fiataljaink és remélhetőleg első győzelmüket ünnepelhetik a találkozó végén.

A két legfiatalabb korosztály kiemelt akadémiai csapattal találkozik, Bereczki Tamás és Mester Norbert ifjoncai egyaránt a DVSC LA gárdái ellen lépnek pályára. Mindkét párharcnak a piros-fehérek az esélyesei, de az együttes korábban már bizonyította, felveszik a versenyt az akadémiai alakulatokkal.