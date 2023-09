A DEAC Jégkorong Akadémia junior csapata a hétvégén Ausztriába utazott, ahol a szombati napon Innsbruck csapata ellen játszott – számolt be róla a klub honlapja. Kimagasló teljesítményt nyújtottak a debreceni fiatalok az ÖEHV U20 liga második szezonbéli mérkőzésén, ahol több fiatal játékos is remekelt és megmutatta tudását – ahogyan arról a mérkőzésen szerzett pontok is tanúskodnak. Mihalik Gergő meglőtte a szezon első mesterhármasát, miközben mellette kilencen is pontot szereztek.

Az eseménydús megmérettetésről a vezetőedző, Okos Csanád nyilatkozott – A korongbedobás után nagy lendülettel érkeztünk meg a mérkőzésbe. Az első cserében sikerült betalálni, ami még nagyobb önbizalmat szolgált a csapatunknak. Mi domináltuk a mérkőzést, ahol olyan dolgokat sikerült végrehajtani, főként a támadó zónában, amiket edzéseken vettünk át. Számunkra ez külön öröm, úgyhogy tetszett a játékosaink hozzáállása – fogalmazott.