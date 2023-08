Mint ismert, csütörtökön megkezdi a DVSC az Európa Konferencia Liga selejtezősorozatának harmadik körét, méghozzá a Rapid Wien ellen, idegenben. A Loki gépe szerdán délután szállt fel a debreceni repülőtérről, a csapat szerencsésen megérkezett Bécsbe, ahol megtartották a mérkőzés előtti szokásos sajtótájékoztatót is. A klub honlapjára feltöltött videó tanúsága szerint a debreceniektől Szrdjan Blagojevics vezetőedző és Dzsudzsák Balázs csapatkapitány mondták el várakozásaikat.

– Nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a csodálatos stadionban, remélhetőleg nagyon sok szurkoló előtt lépünk majd pályára. Az egész tavalyi szezonban azért küzdöttünk, hogy most itt lehessünk, szeretnénk ezt élvezni és ki is használni.

A Rapid az esélyese a párharcnak, ettől függetlenül nem adjuk fel, harcolni fogunk! Megnéztük az ellenfelünk előző két mérkőzését, tisztában vagyunk az erősségeikkel, nem vár ránk könnyű összecsapás, ahogy mindig mondani szoktam, tisztelni kell ellenfelünket, ugyanakkor önmagunkban is hinnünk kell.

– A Rapid nagyon intenzíven futballozik, jók az átmenetekben, főként mikor megszerzik a labdát, remek szélsőik vannak, és jól működnek csapatszinten – hasonló szintet kell nekünk is hoznunk. Megvan a tervünk a holnapi meccsre, de nyilván két csapaton múlik minden, sok függ attól, mi fog történni a pályán, szeretnénk ragaszkodni ahhoz a játékhoz, amit megszokhattak már tőlünk – fogalmazott Szrdjan Blagojevics vezetőedző.

Bátor játékra lesz szükség

Dzsudzsák Balázs szavaiból is sütött az elszántság. – Minden körülmény adott hozzá, hogy egy fantasztikus mérkőzést játszunk, sokan jönnek Debrecenből szurkolni, ami nagyon fontos dolog. Nagyon jó érzés, hogy múlt héten is több mint tízezren voltak a Nagyerdei Stadionban, motivál minket az is, hogy ezúttal is több százan kísérnek el minket, kiráz a hideg, ha belegondolok, milyen hangulat lesz holnap. Elindultunk egy úton, és nagyon remélem, hogy ismét bizonyítjuk, meg tudunk felelni a saját magunk elvárásainak. A mérkőzés legnagyobb kihívása, hogy milyen szinten tudunk helytállni, milyen szinten leszünk bátrak és mennyire tudunk csapatként együttműködni. Ausztriában edzőtáboroztunk a nyáron, játszottunk felkészülési meccseket, tudjuk, kemény ütközet vár ránk, nagyon jó erőpróba lesz, én is érdeklődve várom a derbit. Mind védekezésben, mind pedig támadásban kompakt játékot kell nyújtanunk ahhoz, hogy legyen keresnivalónk.

Bízom saját magunk támadóharmadában, fel kell vállalnunk a bátor támadójátékot. A Rapid agresszív letámadásokkal operál, minél hamarabb próbálják lezárni a helyzeteiket, nem lesz sok időnk a középpályán, mégis nyugodtan várom az összecsapást, tudjuk, mit akarunk játszani, és hogy azt hogyan kell, kérdés, hogy az adódó lehetőségeinket, amelyek biztos, hogy lesznek, milyen hatékonysággal és gyilkos ösztönnel tudjuk majd befejezni.

A Rapid Wien–DVSC mérkőzést csütörtökön 21 órától rendezik.