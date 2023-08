Az NB1.hu úgy értesült, hogy távozik a DVSC-től a klub eddigi kommunikációs és PR-vezetője, Szebeni István. A televíziós műsorvezető aztán maga erősítette meg a hírt a portálnak. Szebeni, aki a Debrecen Televíziónál kezdte karrierjét, tavaly nyár óta dolgozott a hétszeres bajnoknál.

„Csodás utat jártunk be a Lokival az elmúlt szezonban. Büszke vagyok arra, hogy egy év alatt negyven százalékkal nőtt a hazai nézőszámunk. Most más feladatokra koncentrálok, de ahogy eddig, úgy továbbra is a szívem egy része a DVSC-é” – nyilatkozta a portálnak Szebeni István.