2026-ig meghosszabbította a DVSC Kusnyir Erik szerződését. 23 éves, saját nevelésű védőnk meccsről meccsre jó teljesítményt nyújt, hosszú évek óta alapembere csapatunknak – írta a dvsc.hu.

Az elmúlt szezonban 21 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, a csütörtöki kupamérkőzésen is a Loki egyik legjobbja volt. – Boldog vagyok, hogy továbbra is Debrecenben folytathatom a pályafutásom. Amikor a klub jelezte, hogy szeretne szerződést hosszabbítani velem, egyértelmű volt számomra a döntés. A DVSC-nél váltam profi labdarúgóvá, itt debütáltam az élvonalban, rengeteget köszönhetek a klubnak. Bízom benne, még több szép sikert érünk el közösen és a nemzetközi porondon is szeretném gyarapítani a meccseim számát. Továbbá nem titkolt célom az sem, hogy bemutatkozzak a magyar felnőttválogatottban – nyilatkozta boldogan Kusnyir Erik az új szerzőzése aláírását követően.