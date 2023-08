A DVSC labdarúgócsapata hétfőn megkezdte szereplését az NB I.-ben, s magabiztosan, 3–1-re legyőzte a Mezőkövesd gárdáját. Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, a meccset megelőzően gyásszünettel indult a találkozó. Az egész összecsapáson domináló cívisvárosiak harmadik gólját az a Dorian Babunszki szerezte, aki a tavaly idényben a Vasutas házi gólkirálya is volt, s akiről sokan nem gondolták volna – egy ilyen kimagasló évet követően –, hogy idén is a Loki keretét fogja erősíteni.

Megható gesztus

Az egész összecsapáson felfokozott hangulat uralkodott, s talán köszönhető ez annak az érzelmi töltetnek is, amit a kezdő sípszót megelőzően átélt a Nagyerdei Stadion közönsége. Utólag kiderült, hogy a játékosok sem feledkeztek meg a tragikusan fiatalon elhunyt szurkolójukról, a harmadik találatot szerző Dorian Babunszki pedig üzent is a közösségi médiában, amelyről a DVSC Fanatics számolt be. – Tegnap este az ultráink tiszteletüket fejezték ki Roland felé, aki egy igazi Loki szurkoló volt. Neki szeretném ajánlani a gólomat és a győzelmünket – írták.