A DEAC férfi röplabdásai is elkezdték a nyári felkészülést a következő szezonra. A fekete-fehérek kedden 18 órakor tartották első foglalkozásukat, amelyen a HAON csapata is jelen volt, s szemmel láthatóan remek formában érkeztek a sportolók a tréningekre. Az edzés megelőzően a csapat vezetőedzője, Fodor Antal nyilatkozott a Haonnak. – Az első pár alkalommal azon leszünk, hogy felmérjük, milyen állapotban vannak a srácok. Azért fontos ez, mert nem terhelhetjük őket túl, abból sérülések lehetnek. Pontosan még nem tudjuk, mikor kezdődik majd a bajnokság, de nyilván az is befolyásolhatja a felkészülés menetét. Ismereteink szerint a nemzetközi szövetséggel is egyeztetni kellett a honi szövetségnek, ha szeptemberben szeretnénk rajtolni.

Vélhetően októberben kezdünk majd, ennek megfelelően igazítjuk a programot is. Az elején át kell ismételni a fizikai és mozgással kapcsolatos gyakorlatokat, majd folyamatosan növelni a terhelést. A csapatot is minél jobban össze kell kovácsolni, ez is kulcsa lehet a sikeres szereplésnek. Az alapozás egyik legfontosabb része az edzőmérkőzések sora. Néhány tornára is fogunk menni, például Miskolcra.

Semmi sem biztos, majd idővel tudunk pontosítani a programon. Fontosak a tesztmeccsek, viszont a munka rovására nem mehet. A csapatjátékot csak úgy lehet magas szintre emelni, ha minél többet játszunk – mondta.

Erős a keret

Mint minden sportra, úgy a röplabdára is igaz, hogy a nyári időszakban van igazán lehetőség új játékosokat igazolni, s a DEAC-nál sem tétlenkedtek a transzferpiacon, igyekeztek minél ütőképesebb együttest összerakni. A csapat trénere úgy fogalmazott, ha mindenki egészséges lesz, szép sikereket érhetnek el a következő szezonban. – Van olyan játékosunk, akit kimondottan a kezdőcsapatba szerződtettünk, s Willian személyében sajnos sérültünk is, aki csak oktberben kezdheti el a teljes értékű munkát. Körülbelül 8 hónapot hagyott ki, sok meló lesz, mire visszatér. Szerencsére vannak olyan fiatal tehetségeink, akikre komolyabb szerep is hárulhat idén, ennek kifejezetten örülünk.

A kezdőcsapatból Gustavo vált ki, a legegyszerűbb opció egyértelműen az lenne, ha betennénk a helyére Vladiszlavot és kész a csapat. Bevallom, én is gondoltam erre, de azért valamelyest bonyolultabb a szituáció. Az alapfelállástól valószínűleg nem tudunk jobbat találni, még úgy sem, hogy egy kazincbarcikai játékos érkezésére is nagy esély mutatkozik, akit most vettek fel a Debreceni Egyetemre.

Edzett már nálunk, látszik rajta, tehetséges, de a felsőoktatással ezt össze kell egyeztetni. Jó adottságú sportoló, fiatal és helyet fog magának követelni a kezdőben – fogalmazott.

Forrás: Kiss Annamarie

Voltak változások

Egy ideje köztudott, hogy összevonták az Extraligát az NB I.-el, amelynek következtében némileg átalakul a pontvadászat menete. Fodor Antal portálunknak elmondta, bravúrként tekint a tavalyi alapszakasz eredményre, de igyekeznek idén is jól teljesíteni. – Jó lett volna, ha tavaly is ez a rendszer lett volna, hiszen az alapszakaszban másodikok lettünk, majd egy plusz beiktatott fordulót követően kicsúsztunk a négyből is. Idén ilyen biztosan nem fordulhat elő, hiszen a sima alapszakaszból nyolc együttes jut tovább. Úgynevezett playoff rendszer jön majd létre, s a csapatok három nyert meccsig fognak küzdeni.

Bizonyos értelemben egyszerűsödik a lebonyolítás, de nem lesz kevesebb összecsapás. Remek együttesek jellemzik a bajnokságot, de nehéz megjósolni előre annak végkimenetelét. A miskolciakat mindenképpen olyan együttesnek tartom, akik odaérhetnek a rájátszásba.

A Szegedről is jókat mondanak, s vannak külföldi sportolóik is, erősek lehetnek a bajnokságban. A tavalyi alapszakaszunkra most is azt mondom, bravúr volt. Bízom benne, hogy stabilabban fogunk teljesíteni és minél előrébb végezhetünk majd a táblázaton – nyilatkozta a rutinos tréner.