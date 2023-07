A szövetségi trénerként is dolgozó Váradi Kornél lett a férfi kosárlabda NB I-ben legutóbb 12. helyezett Kometa Kaposvári KK vezetőedzője.

A somogyi klub a közösségi oldalán jelentette be, hogy a 2023/24-es szezonban a 35 éves szakember irányítja az együttest. Váradi Kornél ült az U19-es férfi válogatott kispadján, amely nemrég 16. lett a debreceni világbajnokságon, korábban dolgozott az U16-os, az U18-as és az U20-as csapat mellett is, továbbá a KTE-Duna Aszfalt vezetőedzője is volt.

MTI