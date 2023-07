Az Egyesült Királyságban rendkívül népszerű sport hazánkban még most kezd kibontakozni. Eddig csak a Ferencváros rendelkezett sétafoci-szakosztállyal, ám mostantól a DEAC kötelékéhez is tartozik ez az idősebb korosztály számára kitalált sportág.

Egy labdarúgás, ahol a futás nem megengedett. Röviden így foglalható össze a DEAC legújabb sportága, amely a napokban csatlakozott 33. szakosztályként az egyesülethez – olvasható a debreceni egyesület közlésében.

A sétafoci olyan, mint a normális futball, amit ismerünk és szeretünk, csupán néhány változtatással, amelyek kifejezetten arra irányulnak, hogy a játékot alkalmasabbá tegyék az idősebb generáció számára, ösztönözzék őket aktivitásra és a közösséghez való tartozás élményét nyújtsa számukra. A brit szigetországokban több száz egyesületben űzik, ám hazánkban még nem terjedt el, eddig csak az FTC rendelkezett ilyen szakosztállyal, illetve egy-egy önálló klub van Tatabányán és Hortobágyon. A Magyarországon rendezett tornákon ez a négy egyesület vesz részt több csapattal.

Forrás: Napló-archív

Az ilyen eseményen csak az 50 évet betöltött férfiak és 40 év feletti nők vehetnek részt, ám csapattagnak ennél fiatalabbakat is szívesen látnak, hiszen előfordulhat, hogy valaki több műtéten is átesett, szeretne mozogni, és számára ez egy remek lehetőség.

Jelenleg a sétafocinak számos változata létezik, kissé eltérő szabályokkal, de általában véve mindegyik ugyanazokat az alapelveket követi. A futás tilos akár labdával, akár anélkül, és nem szabad hátulról vagy a földön becsúszva szerelni. A kapuk mérete az alkalmazott szabályoktól függően változhat, de a labda nem kerülhet a léc magassága fölé. Magyarországon jelenleg az European Football for Development Network (EFDN) által meghatározott szabályokat követik, ami egy méter magas kapukat, de kapus nélküli játékot jelent, míg a hazánkon kívüli klubok többsége a magasabb, kétméteres kapukkal és kapusokkal játszik. A csapatban vegyesen lehetnek nők és férfiak egyaránt.

Az újonnan létrehozott DEAC Kickers elődje önálló klubként működött a Józsai SZTSE kötelékében (ennek a klubnak Őri Krisztián az elnöke, aki a DEAC shotokan karate utánpótlásának vezetője is), alapító tagja Milne Henrietta és férje, Paul Milne. A skót származású férfi három évvel ezelőtt ismerkedett meg a sportággal, miután csatlakozott az MK Walkershez az Egyesült Királyságban. Amikor visszatért Magyarországra, lelkesen nekilátott, hogy elkezdje fejleszteni itthon is a sportágat.

Elmondása szerint a brit országokban közel kétezer klub rendelkezik regisztrált sétafocicsapattal, és ez szám egyre csak növekszik.

Milne Henrietta és férje, Paul Milne

Forrás: Napló-arcív

– A sétafoci lehetőséget adott arra, hogy visszatérjek ahhoz a játékhoz, amit az iskola óta folyamatosan űztem – kezdte Paul Milne. – Több térdműtét és az előrehaladó évek azt jelentették, hogy már nem tudok úgy részt venni abban a sportban, amit ismertem és szerettem. A sétafoci a futball újfajta játékmódjával ismertetett meg, ahol a hangsúly a részvételen és a közösségi szellem élvezetén van. Nagyon tetszik amióta elkezdtem, és mindenkit, aki ezt olvassa, arra bátorítanék, hogy jöjjön el és próbálja ki maga is. A csapatot 2022 márciusában indítottuk el Józsán tíz fővel. Mára már 27 játékosunk van, férfiak és nők egyaránt, akik együtt játszanak és edzenek. A jelenlegi csapat a harmincas éveik közepétől egészen a hatvanas éveikben járó korosztály. A DEAC-ba való beolvadásunkkal edzéshelyszínünket a Böszörményi úti campusra változtatjuk. Kezdetben vasárnap délutánonként fogunk edzeni, ahogy eddig is, a cél viszont, hogy a sportág debreceni sikerétől függően egy második edzést is beiktassunk – zárta a szakosztályvezető.