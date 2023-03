Tavaly ez össze is jött, s azóta is komoly energiákat fordítunk ebbe. Nincs még nagy kultúrája hazánkban a sétafocinak, de a Ferencvárosnak már előttünk volt ilyen szakosztálya. Egyelőre az EFDN - mint a labdarúgásban a FIFA, vagy az UEFA – áll legnagyobb szervezetként a sportág mögött, amely még szintén eléggé kezdetleges időszakban jár, s olyan szabálymódosításokat hoznak, ami kissé talán vitatható is. Magyarországon jelenleg az FTC-nek, a Tatabányának, nekünk és a Hortobágynak van jegyzett, profi egyesülete, de bízunk benne, hogy minél szélesebb körben fog terjedni a jövőben – mondta, majd nagy örömmel mesélte, hogy kezdetben csak a Fradival tudtak tornákat szervezni, de mára már könnyebb dolguk van, hiszen négy egyesülettel valamelyest könnyebb formában tartani magukat.

Forrás: Czinege Melinda

Angol hagyományok

Rengetegen tartják úgy, hogy a szigetországból származik a labdarúgás, s sokan ismerhetik is az angol nótát, amely így szól: „It's coming home!”. Paul Milne skót származása miatt az Egyesült Királyságban ismerkedett meg a sportággal, ahol elmondása szerint több mint 2 ezer profi klub van, amiknek regisztrált sétafoci csapata van. A szakember portálunknak elmondta, egyre népszerűbb Nagy-Britanniában a sport, s szeretné, ha Magyarországon is többen kezdenék el a tevékenységet. – A sétafocinak több előnye is van: a csontok és a kötőszövetek erősítése, növeli az állóképességet, javítja a test koordinációját és az egyensúlyt. A legfontosabb pedig, közösségi életre nevel, s támogatja az összetartozást.

Köztudott, hogy Angliában mindenki szereti a futballt, éppen ezért szerettek volna létrehozni egy olyan labdajátékot, amelyben szinte kivétel nélkül bárki részt vehet. 2011-ben egy csapattal keződött, ma pedig több mint 2 ezer egyesület van.

Az én motivációm abból ered, hogy hozzunk létre valamit, ami hasznos lehet. A sport véleményem szerint mindenkié, ezt a gondolkodást kell az embereknek felvennie. Volt olyan eset például, hogy az FA-kupa döntőjében mutatták meg a sétafocit az embereknek, és olyannyira elkezdte érdekelni a szurkolókat, hogy sokan el is kezdtek játszani, hirtelen hatalmas lett az érdeklődés.

Sokszor előfordul, hogy kilátogatunk a DVSC hazai meccseire, és olyan fanatikusokat látok, akik imádják a focit, de nem tudnának már olyan iramban játszani, mint a Loki-játékosai, így bátran jöhetnének hozzánk, ám nem ismerik ezt a lehetőséget.

Nincs könnyű feladatunk népszerűsítés mellett a szabályok folyamatos változása miatt sem, hiszen az EFDN olyan keretek között szeretne játszani, amelyekkel nem mindig értek egyet. Hiszek benne, hogy közösen tudunk ezen változtatni, akár a márciusi sevilla-i konferencián, s egyre többen kezdenek el sétafocizni – mondta a skót játékosedző.

Forrás: Czinege Melinda

A beszélgetés végeztével lassan elérkeztünk a búcsúhoz, s ekkor éreztem úgy, hogy remek kezdeményezés ez azoknak az embereknek, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudják a hagyományos futballt játszani. Azok számára is nyitva áll a kapu, akik közösséghez szeretnének tartozni, megismerni a labdarúgást, s annak minden örömét.

A HAON végezetül nem a „magyarok sportját”, hanem „mindenki sportját” találta meg Józsán.

Orosz Krisztofer