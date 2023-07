Ahogy arról a Haonon is beszámoltunk, 3 kapussal és 21 mezőnyjátékossal utazott el az ausztriai edzőtáborba a DVSC labdarúgócsapata. Mivel Szrdjan Blagojevics szakvezető portálunknak adott interjújában is lenyilatkozta, hogy 20-22 mezőnyjátékossal szeret dolgozni a tréningeken, a szurkolók között megindult a találgatás, csatlakozik-e új labdarúgó a Windischgarstenben letáborozó együtteshez. Ez be is következett, a Haon pedig a nemzetközi kupamérkőzések és a bajnoki rajt közelsége kapcsán arról érdeklődött Makray Balázsnál, a DVSC cégvezetőjénél, várható-e további változás a keretben.

Változások

– Mi úgy dolgozunk, hogy a vezetőedző kéréseit figyelembe vesszük, így annyi játékossal utazott el a csapat az edzőtáborba, amennyien ott dolgozni fognak – hangsúlyozta a szakember. – Az az egy hely a Budapest Honvédtól szerződtetett szélsőnek, Brandon Dominguesnek volt fenntartva, aki azóta már csatlakozott is a csapathoz. De ezen felül is történt változás: sajnos az egyik új szerzeményünk, Alexander Mojzis a második ausztriai edzésen megsérült. Szerencsére nem olyan súlyosan, előreláthatólag 2-3 hétnél nem lesz hosszabb a kezelés, és utána vissza tud majd kapcsolódni a munkába – vázolta.

Mojzis már vissza is tért Debrecenbe, helyére az eredetileg edzői döntésre itthon maradt Jorgosz Neofitidisz utazott ki az edzőtáborba.

A cégvezető ennek kapcsán kiemelte a görög középpályás hozzáállását. – Neo nagyon profi játékos, szerintem nem sokan viselnék úgy azt, hogy a reméltnél kevesebb lehetőséget kapnak, mint ő. Sértődés helyett eddig is tette a dolgát, most pedig az első hívószóra a csapat után ment – mondta el Makray Balázs.

Nem kommentálnak

Az esetleges további változások kapcsán a cégvezető arra kéri a szurkolókat, a Lokiról szóló hírekről a klub hivatalos felületein tájékozódjanak. Elmondta, eddig sem tették és ezután sem fognak különböző pletykákat, félinformációkat kommentálni. – Az elmúlt egy évben a kazah, szerb és orosz források „értesülései” közül szinte soha nem volt igaz egyik sem. Talán egy volt valós köztük, de akkor is nekünk ajánlottak játékost, nem pedig mi kerestünk meg valakit. De ez nem jelenti azt, hogy mi nem dolgozunk, nagyon intenzíven folyik a munka, mind a scouting részlegünk, mind a sportigazgató és az edzők részéről. Ez nem a végleges keret, de csak akkor fogunk nyilatkozni, amikor már eljutottunk olyan szintre, amikor hivatalosan lehet valamiről– akár egy új játékosról – mondani valamit.

Azt láthatták a szurkolóink, hogy az előző időszakból pár labdarúgó eltávozott, hiszen nem váltották be a reményeket, illetve elég sokan is voltunk.

Ahogy az korábban is elhangzott, Szrdjan Blagojevics vezetőedző szűkebb kerettel akar dolgozni, hiszen akkor az edzések minősége is más. Úgy gondolom, közel vagyunk az ideális létszámhoz és igazából már azokhoz az emberekhez is, akik segítségével meg szeretnénk mérettetni magunkat a nemzetközi kupában és a bajnokságban – nyilatkozta a cégvezető.

A DVSC legközelebb az osztrák Bundesliga harmadik helyén végzett LASK együttesével méri össze az erejét a linziek stadionjában a tervek szerint pénteken 17 órától.

Monár Szilárd