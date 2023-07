Az már korábban biztossá vált, hogy a legutóbb Balkányban edzősködő Mirgai László veszi át a csapat irányítását. A kilenc távozó játékost ugyanennyi érkezővel pótolták, közülük a két legismertebb futballista a szerződését csütörtök este aláíró Ibrahima Sidibe és Luis Ramos – írja a Szabolcs Online. A rutinos labdarúgók a Debreceni VSC tagjaként többször is megnyerték a magyar bajnokságot és nemzetközi kupában is szerepeltek, később pedig futballistái voltak a DEAC csapatának is.

Luis Ramos (jobbra) és Tripsánszki János klubvezető | Forrás: Nyírbéltek KSE

A korábbi hondurasi válogatott Ramos 2007-ben Nyíregyházán kezdte meg magyarországi pályafutását, a Szpari színeiben (két ízben) 42 tétmérkőzésen lépett pályára. A Transfermarkt adatai szerint 107 NB I.-es bajnokin 3 találatot és 8 gólpasszt jegyzett. Az NB II.-ben 28, az NB III.-ban 68 mérkőzésen játszott, a Borsod vármegyei élvonalban 23-szor (ebből két osztályozó), míg a Hajdú-Bihar vármegyei első osztályban 22-szer lépett pályára. A DVSC-vel a Liverpool, a Fiorentina és a Lyon ellen is játszott a Bajnokok Ligája 2008–2009-es kiírásában, egy évvel később pedig az Európa-liga főtáblás szakaszában is kapott lehetőséget.

Ibrahima Sidibe (jobbra) és Tripsánszki János klubvezető | Forrás: Nyírbéltek KSE

Sidibe a Transfermarkt adatai szerint 161 NB I.-es bajnokin 59 találatot és 21 gólpasszt jegyzett. Az NB II.-ben 15 találkozón játszott és három gólt szerzett, míg az MLSZ adatbankja szerint a harmadosztályban 88 mérkőzésen lépett pályára és 31-szer talált be az ellenfelek kapujába. Az egy hónap híján 43 éves, szenegáli származású csatár 2020 óta magyar állampolgár is.

A korábban Igor Bogdanoviccsal is együtt dolgozó Mirgai László vezetőedző nyilatkozatát az igazolásokkal kapcsolatban itt olvashatják.