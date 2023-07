Ahogy az egész magyar közvéleményben, úgy portálunkon is sok szó esett már a Debreceni VSC labdarúgócsapatának az OTP Bank Liga előző kiírásában mutatott remek teljesítményéről. Habár a fiúk az ausztriai edzőtáborban már javában készülnek a következő kihívásokra, mi még mindig egy kicsit a bronzérmes idényt elevenítjük fel, ezúttal Szebeni Istvánnal, a DVSC kommunikációs és PR-vezetőjével.

A szóban forgó szakembert televíziós műsorvezetőként már évtizedek óta ismeri az ország, azonban majdnem egy éve, tavaly augusztus elején lehetősége nyílt arra, hogy tevékenyen részt vegyen kedvenc klubjának, a Lokinak a munkájában. A műsorvezető mindig büszkén hirdette debreceniségét, illetve a sport iránti rajongását. Kinevezését követően is elmondta nekünk, hatalmas megtiszteltetésnek tekinti, hogy hivatalosan is a DVSC-t képviselheti, az első szezonját pedig röviden foglalta össze.

Kalandos idény

– Óriási élmény volt – fogalmazott egészen tömören. – Voltak szomorú és nehéz, mellette nagyon szép és önfeledt pillanatok is, mint ahogy ez az életben is lenni szokott. Sok szempontból kalandos volt az idényünk, hiszen új menedzsment és szakmai stáb érkezett tavaly nyáron, majd ősszel edzőt váltottunk. A vége remekül sikerült, egy bronzérmet talán nem is kell megmagyarázni

Az egyik legnagyobb öröm pedig, hogy 40 százalékkal nőtt a nézőszám a Nagyerdei Stadionban a korábbi évadhoz képest, ami szenzációs fejlődés

– fogalmazott.

Szebeni István számára örökre emlékezetes marad a klub kötelékében eltöltött első néhány hét. – Amikor először voltam az öltözőben, mentem ki a játékoskijárón a pályára, vagy látogattam el Pallagra, mind az újdonság erejével hatott, és örökre emlékezetes marad. És szerencsére nem változott az érzés, mert még mindig nagy élmény ott lenni a stadionban vagy az edzőközpontban, és személyesen találkozni a játékosokkal – fogalmazott.

A szakember elárulta, hogy az elején igyekeztek felmérni, hogy milyen finomhangolásokat érdemes megvalósítani a kommunikáció terén. – Nagyon hálás vagyok a szurkolótábornak, hogy ők is partnerek voltak ebben. Többször beszéltünk velük az elnökkel, Ike Thierry Zaengellel közösen, és elmondták, hogy milyen meglátásaik vannak. Fontos volt ez nekünk, hiszen ők azok, akik mindig ott vannak a meccseken.

Minden visszajelzésre kíváncsi vagyok, lehet, meglepő, de a közösségi médiában minden egyes kommentet elolvasok, mert ebből tanulok. Így lehet felmérni az igényeket, vagy felfedezni akár visszatérő problémákat, amiket orvosolni kell

– említette meg.

Csak a tények

A kommunikációs vezető kitért egy gyakran visszatérő kérdésre. – A játékosigazolások kapcsán sokszor mondtuk már, de kihangsúlyozom még egyszer, hogy csak akkor tájékoztathatjuk a szurkolókat bármilyen fejleményről, ha aláírt papír van a kezünkben. Megkaptuk már, hogy a „sarki kofa” is tudott már egy új focista érkezéséről, de tényleg nem közölhetünk semmit addig, amíg nem hivatalos – mondta.

Szebeni István elárulta, attól függetlenül, hogy már a DVSC kötelékeibe tartozik, ugyanolyan lelkesedéssel áll a csapathoz, mint korábban. – Nem a VIP szektorban, vagy valamelyik skyboxban vagyok a meccseken, hanem a sajtóban ülök. Szeretek a kollégák között lenni, én tudom, hogy hol a helyem, a találkozók előtt pedig le szoktam menni a játékoskijáróhoz, látni akarom, hogy minden rendben van-e. A mérkőzések alatt igyekszem nem átváltozni szurkolóvá, de ez nem mindig sikerül – jegyezte meg nevetve.

Szebeni István( balra) és Ike Thierry Zaengel

Forrás: NS-archív

A szakember a DVSC igazgatótanácsának elnökéről, Ike Thierry Zaengelről is beszélt nekünk. – Nagyszerű ember, és kifejezetten kedvelem azt a stílust, amit ő behozott a klubhoz. Az emberek talán tartottak attól, hogy külföldi tulajdonosként nem érdekli majd őt a csapat. De elárulhatom, hogy bárhol jár, mindig ott van a zakóján a Loki-címeres kitűző, a telefonjának szintén a címer a háttérképe.

Órákkal az összecsapások kezdete előtt megérkezik a stadionba, a kapunyitást követően körbe szoktunk sétálni a pályán, és beszélget azokkal a szurkolókkal, akik már ott vannak

– mondta.

Minden elemre szükség van

Szebeni István előszeretettel hangsúlyozza ki, hogy a Nagyerdei Stadion nem a futballistáknak van, hanem a közönségért. – Debrecenben élmény meccsre menni, de nagyon jó látni, hogy idegenben is egy-két pályán kívül mindenhol a mieink a hangosabbak. Ennek is nagy jelentősége van, hiszen minden elemre szükség van ahhoz, hogy a Loki visszaemelkedjen oda, ahová való. Ezt a játékosok és ugyanúgy Szrdjan Blagojevics vezetőedző is megértette, aki egy rendkívül jó tréner és ember is egyben – tette hozzá.

A szakember elmondta, felemelő azt átélni, hogy a Loki sikeréért nemcsak önmagában a DVSC, hanem a város és a Debreceni Egyetem is ugyanúgy dolgozik. – Nagyon hálásak vagyunk Papp Lászlónak, Debrecen polgármesterének és Bács Zoltánnak, a Debreceni Egyetem kancellárjának is, hogy ott állnak a klub mögött, és minden támogatást megadnak – hangsúlyozta.

Nagy kihívás

Szebeni István a budapesti munkája mellett végezte a Lokinál a feladatait az elmúlt idényben. – Ez nagy kihívás volt, és rendkívül fájt, hogy sok esetben nem lehettem Debrecenben, amikor szerettem volna. Húzott volna ide a szívem, de egyszerűen nem tudtam jönni – mondta.

Ez változhat a jövőben, hiszen nemrég 22 év után távozott a TV2-től a népszerű műsorvezető.

Őszintén mondhatom, hogy nem volt semmi különösebb kiváltó oka ennek. Azt azért elárulom, hogy a folyamatos hajnali 4-es kelés megviseli az embert, hosszú távon ez rendkívül fárasztó.

És nem egyszer volt, hogy délután 2-kor végeztem a tévében, utána ültem be a kocsiba és indultam Debrecenbe. Egyáltalán nem panaszkodni szeretnék, mert nagyon élveztem, de jelen pillanatban ez az állapot nagyon jó. Sok mindenről lemaradtam a korai ébredés miatt, azonban most például itt lehettem a Komáromi Gábor-emléktornán, ahol rengeteg mindenkivel találkoztam – fogalmazott.

A szakember egyelőre nem tudja megmondani, hogy fog-e még tévézni, és ha igen, akkor sem tudja, hogy mikor. – Az is lehet, hogy már egy hónap múlva, de előfordulhat, hogy csak évek múltán, tényleg fogalmam sincs.

Most az foglalkoztat, hogy a munkámat minél jobban elvégezzem a csapatnál, és ha csak a Loki marad, engem az is maximálisan kielégít. Sokkal több kapacitásom lesz a DVSC-re, nemrég az edzőmeccsen is ott tudtam lenni, beszélgettem az újságíró kollégákkal.

Arról nem is beszélve, hogy a játékosokkal is szeretnék minél többet találkozni, mert az is nagyon fontos. Emellett sokat lehetek a kisfiammal, Patrikkal, mert rengeteg időm és energiám szabadult fel – jegyezte meg.

Örök élmény Dzsudzsák Balázzsal

A szakember egyébként elárulta, hogy a DVSC előző szezonjából az egyik legnagyobb élménye is a fiához fűződik. – A Kecskemét elleni hazai bajnokin Patrik kísérhette be Dzsudzsák Balázst a Nagyerdei Stadion gyepére.

Kicsit meg volt illetődve, hiszen mégiscsak több ezer ember volt a lelátókon, nem beszélve arról, hogy ilyenkor a játékosok is már feszültek és koncentráltak. Azonban Balázs nagyon kedves volt, átkarolta őt, a kezébe adta a kis DVSC-s zászlót, és úgy vonultak be a pályára

– elevenítette fel a felejthetetlen pillanatot.

Szebeni Patrik és Dzsudzsák Balázs

Forrás: Szebeni István-archív

Nyílt titok, hogy Szebeni István a magyar futball és a Loki mellett a spanyol foci, illetve a Real Madrid szerelmese. Korábban több alkalommal is járt már La Liga- és Bajnokok Ligája-mérkőzésen, többek közt a Santiago Bernabéu stadionban is. – Ebben a szezonban ez elmaradt. Lehet, hogy furán hangozhat, de amióta a DVSC-nél vagyok, talán kicsit meg is kopott ez az igény. Nyilván követem a csapatot, és szurkolok, hogy Mbappé Madridba igazoljon, de sokkal inkább a Lokira összpontosul a figyelmem. Amikor a BL-ből kiestek Benzemáék, akkor sem voltam annyira elkeseredve, mert lelkesített, hogy harcban vagyunk a bronzéremért. Nyilván szeretnék majd még menni spanyol élvonalbeli meccsre, de ez mostanában kicsit háttérbe szorult – jegyezte meg.

Izgalommal várt szezonrajt

A Loki kommunikációs vezetőjével természetesen szóba kerültek a csapatra váró kihívások is, elsőként az Európa Konferencia Liga-selejtező. A DVSC az örmény Alashkert és a montenegrói Arsenal Tivat párharcának győztesével mérkőzik majd meg július 27-én. – Talán az örmény gárda tűnik esélyesebbnek, mert jobb erőkből állnak, kényelmi szempontból persze előnyösebb lenne a montenegróiakat kapni. Ez persze nem kívánságműsor, de végül mindegy is, mert

a fiúk feladata mindkét esetben ugyanaz: maximálisan felkészülni az ellenfélre. Nagyon bízom benne, hogy sokan kijönnek majd a Nagyerdei Stadionba, és együtt kiszurkoljuk a továbbjutást

– fejezte ki reményeit.

Szebeni István a 2021-2022-es OTP Bank Liga-idényt a Haonnal és a Naplóval közösen követte végig. Egy játék kapcsán minden egyes bajnoki mérkőzés végeredményét megtippelte, a verseny során pedig Bernáth Csabával, a Loki legendás futballistájával vetélkedett. Ezért nosztalgiázásképpen ezúttal is megérdeklődtük, hogy mit vár a következő szezontól. – A 12 csapatos NB I. továbbra is életveszély. A Ferencváros természetesen más kávéház, nyilván nem a pénz focizik a pályán, de a Fradi az előző kiírást is már ősszel megnyerte.

A DVSC-t tekintve szerintem a realitás a 2-6. hely valamelyike lehet, ha meg tudnánk ismételni a bronzérmet, akkor nagyon büszke lennék a csapatra.

– fogalmazott. Hozzátette, nagyon kíváncsi az együttes teljesítményére, és már borzasztóan várja, hogy elrajtoljon a 2023-2024-es szezon.