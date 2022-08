A Debreceni VSC labdarúgócsapata hétfőn jelentette be, hogy a népszerű televíziós műsorvezető, Szebeni István innentől kezdve kommunikációs és PR-vezetőként segíti a klubot. A cél, hogy a klub elismertsége tovább növekedjen, valamint a drukkerekkel és a sajtóval való kapcsolattartás még gördülékenyebben folyjon – olvasható a dvsc.hu oldalon.

A szakemberről köztudott volt eddig is, hogy a szíve a Lokiért dobog, ahogy az elfoglaltságai engedték, rendszeresen járt meccsekre, hogy a helyszínről buzdíthassa csapatát. A hír kapcsán a HAON megkereste Szebeni Istvánt, aki elmondta, hogy csodálatos érzés a DVSC kötelékébe tartozni.

Szebeni István

Forrás: Napló-archív

Ez óriási megtiszteltetés. Mindig is fontos volt nekem a csapat, úgyhogy ezt a feladatot nem is tekintem munkának. Amikor lehetőségem volt, korábban is bármit megtettem, hogy képviseljem a Lokit, akár televízióban, akár írott sajtóban

– fogalmazott.

A műsorvezető számára nagyon fontos, hogy Debrecen és a DVSC összetartoznak. – Mintha az utóbbi időben kicsit különvált volna a kettő, és én ezt nem akarom. Ez egy fantasztikus város, és az a célom, hogy épüljön fel újra a klubbal kapcsolatban az a bizalom, ami némileg talán elveszett. Szeressenek az emberek mérkőzésre járni, és várják azt a pillanatot, amikor feltűnik előttük a Nagyerdei Stadion. Remélem, úgy állnak a csillagok, hogy megint egymásra találhat Debrecen, a DVSC, a szurkolók, és újra egy nagy család lehetünk, mint anno az Oláh Gábor utcán – fogalmazott.

Szebeni István megjegyezte, az a benyomása, hogy Papp László polgármester, Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja, illetve a klub részéről Makray Balázs cégvezető és Ike Thierry Zaengel elnök is mind közösen a klub sikeréért dolgoznak.

BA