Élénk érdeklődés kísérte a DVSC NB I.-es együttesének péntek estére meghirdetett szurkolói ankétját a Nagyerdei Stadionban. Nem is csoda, hiszen a nyáron többek között tulajdonosváltáson átesett klubnál jelentős változások történtek: a francia Ike Thierry Zaengel lett az igazgatótanács elnöke, cégvezetőnek Makray Balázst nevezték ki, az örmény Hayk Hovakimyan lett a klubigazgató, míg a portugál Joao Janeiro váltotta Joan Carrillót a vezetőedzői pozícióban. A klub számos új labdarúgót is szerződtetett: nyolc idegenlégiós mellett – akik közül a horvát Ante Erceg azóta már távozott is – érkezett Megyeri Balázs a kapuba, visszatért Ausztriából a debreceni nevelésű középpályás, Major Sámuel, valamint két fiatallal, Erdélyi Benedekkel és Sipos Szabolccsal (utóbbi azóta kölcsönben Szegeden folytatja) profi szerződést írt alá az új vezetőség.

De menjünk sorjában, először bemutatták a csapat részéről megjelenteket: Makray Balázs cégvezetőt, Joao Janeiro vezetőedzőt, a legnagyobb tapsot kapó Dzsudzsák Balázs csapatkapitányt és az új játékosok közül a montenegrói válogatott Dusan Lagatort.

Nyitásként Makray Balázs köszöntötte szurkolókat, majd röviden összefoglalta tulajdonosváltás körülményeit. Hangsúlyozta, hogy a befektetők hosszú távú együttműködést terveznek, és eddig percre pontosan teljesítettek mindent.

– Megfelelő garanciák állnak a rendelkezésre, hogy a város visszavegye a részvényeket, ha valami nem a szerződésekben foglaltak szerint menne. Türelmet és megértést kérek, az a cél, hogy a Loki minden évben nemzetközi kupáért harcoljon. A mostani év a folyamatos építkezésé lesz, az szeretnénk, hogy ne kelljen hátrafelé nézni a tabellán – ismertette. A cégvezető egy kérdésre kifejtette, a csapat magja továbbra is debreceni lesz, mert ez fontos mindkét fél számára.

Másodikként Joao Janeiro kapott szót, aki hangsúlyozta számára nagy öröm, valamint megtiszteltetés ehhez a klubhoz és városhoz tartozni. – Ez a mostani egy igen ambiciózus projekt, mindenki nagyon keményen dolgozik. Azon vagyunk, hogy felgyorsítsuk a folyamatot, hogy minél gyorsabban a végére érjünk – fogalmazott. Végül azt kérte a szurkolóktól, hogy támogassák a csapatot, és ha valamivel gondjuk van,

akkor a mérgüket a játékosok helyett az edzőre fókuszálják…

Dzsudzsák Balázs kiemelte, örömmel tölti el, hogy továbbra is csapatkapitányként képviselheti a klubot. – Egy nagy változás közepén tartunk, boldog vagyok, hogy ebben számítanak a segítségemre. Tavaly volt jóban-rosszban is részünk, azt kérem a szurkolóktól, hogy továbbra is legyenek mögöttünk. Eddig nagyon jó a benyomásom a csapatról, a most érkezett idegenlégiósok jó játékosok, nem azért vannak itt, hogy csak legyenek… Remélem, idén nem lesz olyan hullámzó a teljesítményünk, mint az előző idényben. A mostani együttes sokkal agresszívabb, célratörőbb, és emocionálisabb lesz az új stábnak köszönhetően. Remélem, megélem azt, hogy fel tudunk emelni egy újabb kupát közösen. Fontos, hogy őszinték legyünk egymással, mert csak együtt tudunk egy erős Debrecent alkotni – mondta a 108-szoros válogatott középpályás, aki felfedte,

ígéretet kapott rá, hogy októberben 109. alkalommal is pályára léphet a nemzeti csapatban (a drukkerek vastapssal fogadták a hírt).

Az új játékosokat a kilencszeres montenegrói válogatott Dusan Lagator képviselte. – Sok jó dolgot hallottam a Lokiról és Debrecenről. Nagyon jó felkészülést végeztünk, mindenkinek most már a bajnokság a legfontosabb. Erős csapat lesz az ellenfelünk vasárnap, de remélem jó eredményt érünk el. Remélem sokan kijönnek majd a meccseinkre, és mi is kihozzuk magunkból a legjobbat – fogalmazott, nem titkolva, hisz a csapatban és bízik abban, sikeres szezonja lesz a DVSC-nek.

A bemutatkozásokat követően az ankétot a szurkolók kérdései zárták.

