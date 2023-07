Megérkezett a top 100-ba

A fiatal sportoló február végén, a világranglista 160. helyezettjeként igazolt az egyesülethez, akkor azt a célt fogalmazták meg, hogy még idén érjen be a top 100-ba. Ehhez képest – ahogy már említettük – ez nagyjából 3 hónap leforgása alatt meg is történt. – Ezt tűztem ki magam elé, és őszintén, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen gyorsan sikerül majd. De ennyi baj legyen – mondta nevetve.

Természetesen nem szeretnék megállni, a következő lépcsőfok, hogy bebiztosítsam magamat a legjobb 100-as mezőnybe. Szeretnék minél több ATP-versenyen részt venni, ami abban segíthet, hogy idővel még előrébb jussak a ranglistán

– jegyezte meg.

A Carlos Alcaraz elleni sikert követően számos egykori és most is aktív klasszis, de maga a spanyol ellenfél is gratulált és elismerően nyilatkozott Marozsán Fábiánról. – A következő pár napban felpezsdült az élet, akkor rengeteg megkeresésem volt, nagyon sok üzenetet kaptam.

Nagyon jólesett, de azért nem gondolom, hogy innentől kezdve már mindenhol megismernének az emberek. Nem forgatta fel annyira az életemet, a prioritások ugyanúgy megmaradtak

– fogalmazott.

A HSE teniszezője az utóbbi hónapokban országról országra és városról városra járt. Rengeteget utazott, mindig idegen környezetben, más ágyban kellett aludnia. – Ez nyilván nehezítő körülmény, mert sok a szervezés, az utazás, és nehéz a regeneráció, de ezzel is meg kell küzdeni. Az évek alatt én már hozzászoktam – jegyezte meg.

Fontos az utánpótlás

A fiatal sportoló a szoros beosztása ellenére szakított időt arra, hogy ifjú teniszezőpalántákkal is ütögessen egy kicsit, kiosszon pár autogramot és odaálljon néhány fotóra. – Nekem nagyon fontos, hogy az utánpótlás fejlődjön, mert szeretném, hogy több játékosa legyen Magyarországnak, mert sajnos kevesen vagyunk. Az Alcaraz elleni mérkőzést követően is kihangsúlyoztam, ha emiatt akár csak néhány gyerek azt választja, hogy szeretne elmenni egy teniszmeccsre, netán ki is próbálná azt, akkor már sokat tudtam adni magának a sportnak is – tette hozzá.

Marozsán Fábián és az ifjú hajdúszoboszlói teniszezők

Forrás: Kiss Annamarie

Marozsán Fábián úgy véli, ahhoz, hogy egy ígéretes fiatal az ő útját járhassa be, nagyon sok edzés, energia és lemondás szükségeltetik. – Nehéz az elfogadni, hogy az első években nem igazán van sikerélménye egy gyereknek. Ezért sem könnyű motiválni a kicsiket, de szerintem

élvezhetővé lehet tenni számukra a játékot. Ahogy az első kis sikerek megérkeznek, azok már magával tudják rántani az embert

– vélekedett.

A Hajdúszoboszlói SE versenyzője folytatja tovább a tornák sorát, a héten még Győrben lép pályára a szuperligában, jövő héten már Triesztben szerepel majd egy challenger tornán, azt követően pedig Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában is lesz jelenése.