Mégis igaznak bizonyultak a híresztelések, amelyekről portálunk korábban már beszámolt: távozik a DVSC-től Sós Bence, a 29 esztendős, saját nevelésű labdarúgó a szerb élvonalban szereplő Topolya együtteséhez igazolt – számolt be a klub. Sós Bence 2020 nyarán tért vissza a cívisvárosba, ahol az NB II-es bajnokságban alapember volt, majd a feljutást követően is meghatározó tagja volt a csapatnak. A DVSC játékosaként érte el 100. NB I-es meccsét, 2021 novemberében az Újpest elleni idegenbeli mérkőzésen jubilált. Az elmúlt szezonban 24 élvonalbeli találkozón játszott, 2 gól és 4 gólpassz fűződik a nevéhez.

Már a Topolya mezében

Fotó: Facebook/FK TSC

Sós Bence eligazolásával kapcsolatban a Loki sportigazgatója, Hayk Hovakimyan nyilatkozott:

– Nap mint nap azon dolgozunk, hogy közelebb hozzunk titeket, szurkolókat a klubhoz, és nyíltak legyünk hozzátok. Szeretném, ha tudnátok, hogy szombat reggel Debrecenbe érkezett Sós Bence ügynöke és aláírtuk a szerződést. Aznap este a játékos váratlan ajánlatot kapott egy másik európai klubtól. Figyelembe véve mindent, amit Bence tett a klubért, nem szerettük volna megfosztani attól a lehetőségtől, hogy külföldön játszhasson. Nagyon nehéz volt a döntés számunkra, tanakodtunk a vezetőséggel és az edzői stábbal is. Arra a következtetésre jutottunk, hogy ilyen ajánlat csak egyszer adódik, ezért nem szeretnénk ezt meggátolni. Bence az egyik legpozitívabb hivatásos labdarúgó, akivel valaha dolgoztam. Sok sikert kívánok neki az életének és karrierjének új fejezetéhez! – üzent a focistának a szakember.

A klub végül köszönetet mondott Sós Bencének mindenért, amit a DVSC-ért tett, a további pályafutásához pedig sok sikert kívánt. A Loki futballistája a hírt követően pedig az Instagramon üzent a szurkolóknak.

– Nehezen találom én is a szavakat mert az elmúlt napokban felpörögtek az események viszont azt tudom, hogy milyen hálás vagyok a Debrecennek, amiért 12 éve lehetőséget nyújtottak számomra, hogy profi focista legyek és most pedig arra, hogy külföldön is kipróbálhassam magam és nemzetközi kupában szerepelhessek. Azt gondolom, mikor a legnagyobb bajban volt a klub és kiesett az Nb II.- be akkor megmutattam, hogy rám is lehet számítani és örülök, hogy sikeres 3 évet tudhatunk magunk mögött, és megkoronáztuk ezt az évet egy 3. hellyel. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki segített és támogatott az itt eltöltött időszak alatt, végtelenül hálás vagyok érte! Továbbra is nagyon szurkolok a volt csapattársaimnak, akikkel öröm volt együtt játszani! Köszönök mindent Debrecen! Hajrá, Loki! – írta a Topolyába igazoló futballista.