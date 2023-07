A Konferencia Liga hamarosan esedékes selejtezőjének – az ellenfél az örmény Alashkert vagy a montenegrói Arsenal Tivat lesz, csütörtök késő estére kiderül – visszavágója a DVSC történetének 100. nemzetközi kupamérkőzése lesz – számolt be róla a klub hivatalos honlapja.

A DVSC eddig 98 mérkőzést játszott a nemzetközi kupaporondon (BL, EL, UEFA-kupa, KK, Intertoto), mérlege 32 győzelem, 19 döntetlen és 47 vereség. Mindezt érdemes annak tükrében megítélni, milyen csapatokkal csapott össze a gárda: a Bajnokok Ligájában például a Liverpoollal, a Fiorentinával és a Lyonnal, az Európa Ligában a PSV Eindhovennel és a Sampdoriával, a selejtezők során a Manchester Uniteddel, vagy éppen a Wolfsburggal.

A történet 1979-ben kezdődött a Közép-európai Kupában (KK), mégpedig a boszniai Celik Zenica otthonában elszenvedett 2–0 arányú vereséggel. Érdekesség, hogy a találkozón pályára lépett többek között Garamvölgyi Lajos, a Loki későbbi edzőlegendája is. Az első győzelemre 1980 márciusáig kellett várni, akkor a cseh Cheb ellen 2–1-re nyert a gárda a KK-ban. Ebben a versenysorozatban élvonalbeli olasz együttesekkel is megmérkőzött a Loki, az Udinese és a Pisa otthonában is tisztesen helytállt, mindkétszer 2–0-ra kapott ki.

Aztán rengeteg fantasztikus diadal jött, 1998-ban a már Herczeg András vezette Debrecen az itthoni 1–1 után 2–1-es idegenbeli győzelemmel kiütötte a német első osztályú Hansa Rostockot az akkor rangos UEFA-Intertoto-kupából, a csapat 1999-ben az UEFA-kupában hazai pályán 2–1-re megverte a Wolfsburgot, 2001-ben szintén Debrecenben 3–1-re a világsztárokkal felálló francia Bordeaux-t, majd a 2003/2004-es UEFA-kupában egészen a tavaszi szakaszig menetelt, végül a belga Bruges állította meg.

A 2005-ös, spliti 5–0 arányú győzelemre már a fiatalabbak is emlékezhetnek, nem beszélve a 2009-es BL-menetelésről, amely csoportkört ért. A DVSC ezután is szerzett értékes skalpokat, 2014-ben 1–0-ra legyőzte a BATE Boriszovot, 2015-ben pedig 9-et rúgott a Nagyerdei Stadionban a Skonto Rigának, 4 éve pedig megmérkőzhetett az olasz Torinóval is.

A történet jövő héten csütörtökön és augusztus 3-án folytatódik, a második mérkőzés a 100. nemzetközi kupameccs lesz a DVSC történetében. A Loki eddig 125 góllal terhelte meg ellenfelei hálóját, bízunk benne, hogy újabbak követik.