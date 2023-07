Az utolsó napjához érkezett a debreceni U19-es fiú kosárlabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott a 15. helyért léphetett pályára Libanon ellen vasárnap kora délután – portálunk ezúttal is jelen volt az összecsapáson. A Főnix Arénába ismét sokan látogattak, hogy szurkoljanak a srácoknak. A mieink első két csoportmérkőzésüket megnyerték, azóta viszont négy vereséget szenvedtek. Az ázsiai együttes eddig mind a hat meccsét elveszítette, mind a két gárda hajtott tehát arra, hogy szépen búcsúzzon a tornától.

A srácok kilenc nap alatt már a hetedik összecsapásukat játszották, ráadásul a korai időpont miatt a szombati összecsapást követően csupán 16-17 órával később már kezdődött is vasárnapi találkozó. Ezért érthető módon kissé fáradtnak tűntek a játékosok, több figyelmetlenség is becsúszott a védekezésbe. Támadásban sem igazán találták a jó megoldásokat a nemzeti együttes tagjai, talán az utolsó percekre pörögtek fel egy kicsit a srácok, az első negyed végén 23–18-ra vezetett Libanon.

A második negyedben nagyon ritka pillanatok egyikének lehettünk szemtanúi, hiszen a DEAC mind a három akadémistája együtt volt a pályán. Egy szépen kidolgozott akció végén pedig megszerezte első pontjait a vb-n Várszegi Ádám egy tökéletes hármasból. A vendég együttes időnként egészen tetszetős támadásokat vezetett, amiket nem tudtak lekövetni Váradi Kornél tanítványai. A nagy szünetre maradt az ötpontos különbség, 38–33-as libanoni vezetésnél mentek pihenőre a csapatok.

A folytatásban, amikor már úgy tűnt, hogy kiegyenlíthetnek a mieink, megint egy jobb szériát produkált a vendég gárda, de mieink nem engedték, hogy nagy különbséget alakítson ki az ellenfél. Az egyenlítésért hiába küzdött azonban a nemzeti együttes, folyamatosan hátrányban játszott. Ráadásul rövid időn belül Ságodi Róbertet és Schmera Gergelyt is sérülés miatt kellett lecserélni. A harmadik játékrész vége előtt többször is ugyanazzal a figurával járt túl a libanoni gárda a mieink eszén, így 56–44-es vezetéssel várhatták a záró etapot.

A magyar srácoknál az akarattal és a lelkesedéssel nem volt gond, a dobások hatékonyságával már annál inkább. A kispad és a közönség is hajtotta a válogatottat az utolsó percekben, azonban a libanoniak egyszerűen nem engedték közelebb ellenfelüket. A találkozó végül is a mieink 73–66-os vereségével végződött, ami egyben azt is jelentette, hogy Magyarország a 16. helyen végzett a világbajnokságon.

Bakos Attila