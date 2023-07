A Debreceni Extrémsport Park még tavaszra hirdetett meg egy bemutatót, ahol a kilátogatók az ország legjobb BMX-eseinek trükkjeit csodálhatták volna meg. Az időjárás azonban nem volt kegyes a szervezőkkel, az eső elmosta azt az alkalmat, amely pótlását most szombatra jelölték ki. Sajnos nem volt sokkal szerencsésebb a helyzet, de ezúttal legalább nagyjából 10 percre fel tudott menni a pályára az Elite BMX Team négy tagja, mielőtt eleredt volna az eső. Így egy kis ízelítőt kaphattunk a park BMX-ezés legjavából.

A hazai krém

Az esemény kapcsán Vígh Tamás, a DebEx szakmai vezetője nyilatkozott a portálunknak. – Alapvetően az a célunk az ilyen rendezvényekkel, hogy az emberekhez minél közelebb hozzuk az extrémsportokat. Ugyan nevében extrém, de nem sokkal veszélyesebb, mint bármelyik másik sportág, cserébe több mindenre megtanítja a fiatalokat. Ezekre az alkalmakra igyekszünk az ország legjobbjait elhívni, hogy megismerhessék őket. Ezúttal négyen érkeztek Debrecenbe: Kempf Zoltán, Varró Áron, Krausz Kristóf és Szepesi Tibor, mindannyian kiemelkedő alakjai a magyar BMX-es közegnek. Az utóbbi időben a sok munkának és a nemrég átadott parknak hála már nemzetközi szinten is szép eredményeket értek el – emelte ki.

Vígh Tamás | Forrás: Napló-archív

A szakember elmondta, azon kívül, hogy látványos bemutatókkal szórakoztassák az érdeklődőket az is fontos céljuk, hogy a minél biztonságosabb kerékpározás felé tereljék az embereket. –

Szeretnénk, hogy a gyerekek magabiztosan kezeljék a biciklijüket, illetve hogy megtanulják, minden sportággal szemben alázatosnak kell lenniük.

Ha nem is lesz mindegyikőjükből BMX-es, vagy triálos, de olyan tudással vértezhetik fel magukat, amit majd felnőtt korukban is hasznosíthatnak – fogalmazott.

Vígh Tamás úgy látja, hogy az utóbbi időszakban –, főleg amióta tart a nyári szünet – bebizonyosodott, hogy szükség van a Debreceni Extrémsport Parkra. Rendszeresen érkeznek kerékpárosok a kis iskolástól kezdve egészen a 40-50 éves korosztályig. A DebEx következő célja, hogy rendszeres edzéseket tudjanak biztosítani azoknak, akik komolyabban szeretnék űzni a különböző sportágakat.

A kezdetektől ott volt

Az Elite BMX Team négy tagja közül a hajdúböszörményi származású Szepesi Tibor szívéhez különösen közel áll a debreceni komplexum, hiszen ő maga is tevékenyen részt vett a létrejöttében. – Felemelő érzés itt biciklizni, hiszen anno sokszor esett szó arról, hogy Debrecenben is lesz egy ilyen létesítmény. Korábban több száz kilométert kellett utazni, hogy ilyen körülmények között BMX-ezhessünk.

Amikor megkerestek, hogy segítsek a megépítésében, akkor eleinte el sem hittem, hogy tényleg meg fog valósulni, amit már évek óta tervezgetünk. Aztán a munkálatok elkezdésével tudatosult bennem, milyen hatalmas park születik majd meg

– emlékezett vissza.

Szepesi Tibor | Forrás: Molnár Péter

A sportoló szerint a DebEx Park európai szinten is magas színvonalat képvisel. – Nagyon sokat dolgoztunk a kialakításán, hogy minden igényt ki tudjunk vele elégíteni. Szerencsére a visszaigazolások szerint ez sikerült is. Az építés során fontos volt, hogy megfeleljen a versenykritériumoknak a pálya, méretében és az elemek kialakításában is – tette hozzá.

Szepesi Tibor szeretné, ha megváltozna az az általános tévhit, hogy a BMX-esek „utcagyerekek”.

– Peking óta olimpiai sportággá vált a BMX, úgyhogy tényleg ugyanolyan versenyzők vagyunk, mint bármelyik másik szakág képviselője. Rendezett, profi körülmények között készülünk, amit szerintem ez a park is tökéletesen bizonyít

– vélekedett.

A böszörményi kerékpáros úgy véli, hogy a gyerekek számára is sokat adhat a sportág, hiszen a reflexeket és az állóképességet is remekül fejleszti. – A parkban van egy úgynevezett pumpapálya, ami pedig az egyensúlyérzéket javítja. Ha nem is lesznek profi versenyzők, de az utcai közlekedésben is fontos képességeket sajátíthatnak el itt a fiatalok – mondta. Hozzátette, ha pedig mégis kedvet kapnak valamelyik extrémsporthoz, akkor Debrecenben minden adott hozzá.