A Debreceni VSC labdarúgói már javában készülnek a közeledő Európa Konferencia Liga selejtezőire és a bajnoki idény rajtjára. A Loki szombaton indul egy majdnem kéthetes ausztriai edzőtáborba, előtte azonban portálunknak alkalma nyílt beszélgetni Marko Miloseviccsel. A szerb kapus tavasz elején érkezett Debrecenbe, és nemrég jövő nyárig meghosszabbította a szerződését a klubbal.

A játékosnak finoman szólva sem jutott sok ideje az akklimatizálódásra, hiszen március elsején igazolt a DVSC-hez, másnap pedig már a kezdőcsapatban találta magát a Puskás Akadémia elleni kupanegyeddöntőben.

Ez őrületes volt, életemben nem történt még velem ilyen korábban, ráadásul egy nagyon fontos meccsen, hiszen az elődöntő múlott rajta. Hogy őszinte legyek még a nevét sem tudtam a csapattársaimnak, nem tudtam hirtelen, hogy kihez milyen nyelven szóljak.

Ráadásul elég rosszul indult a mérkőzés, életemben először voltam a Nagyerdei Stadionban, és 10 perc után már 2–0-ra vezetett az ellenfél, sajnos ki is kaptunk a végén – elevenítette fel. Hozzátette, a társak az első perctől kezdve nagyon segítőkészek voltak vele, hogy minél inkább otthonosabban érezze magát a gárdában.

Marko Milosevics egy nappal Debrecenbe érkezését követően a Puskás Akadémia ellen már pályára is lépett

Mintha otthon lenne

A következő hetekben már jobban megismerkedett a környezettel. – Nagyon szép a stadion, remek az edzőközpont, és ahogy már említettem, a csapattársak is rendkívül befogadóak voltak. Az külön segítséget jelentett, hogy több balkáni focista is van a keretben, mára szinte úgy érzem, mintha évek óta itt lennék. A város pedig hasonlít Belgrádnak azon részére, ahol korábban laktam, úgyhogy tényleg otthon érzem magam Debrecenben – fogalmazott.

A Vasutas harmadikként végzett az OTP Bank Liga 2022-2023-as szezonjában, erről az eredményről is beszélt Marko Milosevics. – Természetesen nagyon örülök a bronzéremnek. Nem voltam itt végig, de tudom, hogy rendkívül nehéz volt ezt elérnie a csapatnak, hiszen a tabella végéről sikerült megérkezni a dobogóra – jegyezte meg.

Az utolsó előtti bajnokin Megyeri Balázs rosszulléte miatt neki kellett beállnia az első félidőben a Ferencváros otthonában. Emlékezetes pillanat volt, amikor a kapus elindult melegíteni, akkor szó szerint ordított a Loki szurkolói felé, lelkesítve ezzel őket és saját magát is. A kapusra jellemző, hogy rendkívül szenvedélyes a pályán, azon kívül viszont kifejezetten nyugodt és kedves ember benyomását kelti.

Marko Milosevics szereti feltüzelni a szurkolókat

– Mint az ökölvívóknál, de bármilyen más sportemberről beszélhetünk, szerintem ez így működik. Van egy énem a meccseken, és van egy a privát életben. Nagyon sok tehetséges emberrel találkoztam már, de akiből hiányzott ez a mentalitás, az sajnos nem sokáig jutott.

Nem volt semmilyen különös célom azzal, hogy odamentem a táborunkhoz, egyszerűen akkor úgy éreztem, hogy nekem és nekik is szükségünk van arra, hogy még inkább feltüzeljük egymást. Ha hallom a hangjukat, az plusz energiákat ad, segít a koncentrációban, és minél jobb teljesítményre sarkall

– hangsúlyozta.

„Megölték a bulit”

Az említett mérkőzés volt az – akkor már bajnok – FTC utolsó hazai fellépése a több mint 15 ezres létszámú közönség előtt a Groupama Arénában. A hazaiak nyilván ünneplésre és szép búcsúra készültek, azonban a DVSC másképp gondolta, és 1–0-s hátrányból végül 3–1-re nyert. – Nem könnyű egy ilyen összecsapásra csereként beállni, de ez a dolgom, mindig úgy kell készülnöm, hogy bármikor szükség lehet rám. Szerencsére fantasztikusan sült el, és a bronzérem szempontjából nagyon fontos három pontot szereztünk. Illetve jó volt kicsit „megölni a bulit” – tette hozzá nevetve.

A bajnokság utolsó összecsapásán több mint 14 ezren voltak a Nagyerdei Stadionban, a kapus fantasztikusan érezte magát. – A foci a szurkolókért van, nem csak magunkért. Mindig nagy boldogság, amikor sokan kijönnek biztatni bennünket. Azt mondhatom, hogy már az első perctől kezdve érzem a közönség támogatását, látom, hogy mennyire imádják ezt a klubot, és rengeteg erőt adtak és adnak nekünk – fogalmazott.

Marko Milosevicset hamar megszerették a Loki szurkolói

Az Újpest elleni meccset követően igazi fieszta kezdődött a pályán és a lelátókon, de Marko Milosevics elárulta, hogy ott nem ért véget az este. – Természetesen a szurkolókkal és egymás között is meg kell ünnepelni egy ilyen sikert. Ezekért a pillanatokért dolgozunk és edzünk egész idényben, sőt egész életünkben. Szavakkal leírhatatlan, hogy milyen csodálatos érzés, amikor a kemény munka meghozza gyümölcsét – tette hozzá.

A sors keze

A szerb kapus úgy fogalmazott, hogy sorsszerű volt a Lokiba igazolása. – Amikor Megyeri Balázs sajnálatos módon megsérült, akkor nekem pont nem volt klubom. Nem sokkal előtte bontotta fel a szerződésemet a klub, ahol játszottam, de mintha az élet akarta volna így, hamarosan hívtak a DVSC-től. Természetesen fontos volt, hogy Szrdjan Blagojevics a csapat edzője, hiszen korábban már két együttesnél is voltam játékosa. Úgy gondolom, mind a ketten elégedettel voltunk egymással, az Astanánál együtt lettünk bajnokok – emlékezett vissza.

A Loki futballistája elárulta, hogy nagyon jó kapcsolatban van a szerb mesterrel. – Egy játékos és egy edző között hatalmas bizalomra van szükség, ez nálunk megvan. Én mindent megteszek azért, hogy fejlődjek, hogy jobb legyek annak érdekében, hogy a csapat eredményes legyen.

Nagy változást jelentett a karrieremben, hogy vele kezdtem dolgozni, mert modern focit játszat, amiben a kapusokra lábbal is fontos szerep hárul, ebben például sokat javultam az ő irányítása alatt

– mondta.

A DVSC tréneréről már többen említették korábban, hogy a remek kapcsolat ellenére megtartja a két lépés távolságot a játékosaival. – Ez így van jól szerintem, mert ő a főnök, és fontos, hogy meglegyen a tekintélye a csapat előtt. Lehet, furcsállják néhányan, de az elmúlt négy évben talán 2-3 alkalommal beszéltem vele privát dolgokról. De ezzel semmi baj nincsen, hiszen

ő a vezetője az együttesnek, komoly döntéseket kell hoznia, nem kell, hogy a haverom vagy a barátom legyen.

Talán majd ha egyszer már nem dolgozunk együtt, akkor másabb lesz, de most pont olyan a kapcsolatunk, amilyennek lennie kell – emelte ki.

Támogatja társait

Marko Milosevics június elején kötötte meg új, egyéves szerződését a Lokival, pedig más csapatok is érdeklődtek iránta. – Volt néhány lehetőség, valószínűleg még több lett volna, ha még várok egy kicsit. Azonban nagyon jól érzem itt magam, Balogh Jánossal remekül dolgozunk együtt, sokat segít nekem a fejlődésben.

Kiváló hangulat uralkodik az együttesben, ezért úgy éreztem, ha elmentem volna, akkor befejezetlenül hagyom itt a munkámat. Sok feladat vár még ránk, és ha én leszek a kapuban, akkor a legjobbamat akarom nyújtani, ha nem én leszek, akkor pedig mindent megteszek azért, hogy a pályán lévő társaimat támogassam

– jelentette ki.

Marko Milosevics és Balogh János remekül tudnak együtt dolgozni

Amilyen hirtelen érkezett a DVSC-be a szerb kapus, a debreceni szurkolók olyan hamar a szívükbe fogadták. – Nem sokkal azután, hogy idejöttem, szerb dalokat énekeltek nekem, volt, akivel szerbül beszéltem. Óriási meglepetés volt és elmondhatatlanul jól esett, hogy így fogadtak Debrecenben. Ahonnan én származom, ott a kultúra része a szurkolói élet, valószínűleg ezt érezték rajtam, hiszen hatalmas tisztelettel tekintek rájuk, és nagyon megszerettem őket. Azért dolgozok minden nap, hogy megmutassam nekik is, hogy ez a klub sokat jelent nekem. Remélem, közösen még több sikert ünnepelhetünk majd – fejezte ki reményeit.

Szurkolói vér

A szerb kapus fiatalkorában a jelenleg harmadosztályú, belgrádi Zemun együttes szurkolója volt, később játékosa, sőt, csapatkapitánya lett, úgyhogy különös helye van a szívében a szebb napokat is megélt klubnak. A Zemun ugyanis még élvonalbeli együttes volt, amikor Marko ott védett. – Az ereimben van, hogy drukkoljak a csapatomnak, mostanában is, ha lehetőségem van, akkor megyek a meccsekre, bár túl sokszor nem adódik ilyen. Azonban kosárlabda-mérkőzésekre el szoktam látogatni, ha időm engedi – árulta el.

Marko Milosevics

Marko Milosevics

Marko Milosevics a csapattól és saját magától is azt várja, hogy fejlődjenek a felkészülési időszakban. – Ez elengedhetetlen, ha hasonló eredményeket szeretnénk elérni, mint az előző idényben. Ráadásul egy harmadik helyezést követően az ellenfeleink is másképp fognak ránk készülni, mint eddig. Ezért még nehezebb dolgunk lesz idén, de meg kell mutatnunk, hogy nem véletlenül értük el a dobogót, hanem igenis helyünk van ott – hangsúlyozta.

A Loki játékosa elárulta, a szabadidejében igyekszik minél több idejét a feleségével, a kislányukkal és a kisfiukkal tölteni. Szerencsére most közelebb él családjához, mint amikor például Kazahsztánban futballozott. Hozzátette, sokszor jönnek hozzá látogatóba, most a nyáron is egy hónapot itt töltenek majd.

