Ahogy arról beszámoltunk, ismét megvédte világbajnoki címét a magyar női kardcsapat a milánói viadalon. A döntőben az ukránokat búcsúztató franciákkal találkoztunk, csakúgy, mint egy évvel ezelőtt a kairói vb-n. A DEAC vívója, Battai Sugár Katinka ismét oroszlánrészt vállalt a sikerben, nagyon fontos pillanatokban hozott asszókat az együttesnek az egész torna során. A debreceni sportoló egyéniben feljutott a legjobb 64-es főtáblára, onnan viszont nem tudott tovább menetelni, azonban a csapattal szerzett újabb aranyérem minden bizonnyal kárpótolta ezért.

A csapat volt a fontosabb

A sikeres döntőt követően portálunknak a fiatal kétszeres világbajnok edzője, Dávid László értékelt. – Egyéniben a minimális elvárást teljesítette Sugár a 64-es főtáblára jutással. Ott egy verhető ellenféltől kapott ki, de nem dőltünk a kardunkba, mert úgy utaztunk el a vb-re, hogy a csapat a legfontosabb. Azt pedig megnyerték, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk – fogalmazott.

A tréner elmondta, hogy nincs különösebb titok a siker mögött. –

A szakmai gárda és a lányok is nagyon szeretik egymást, és úgy tűnik, hogy jó munkát végzünk. Rengeteget dolgozunk és kiváló az összhang a csapaton belül

– tette hozzá.

A női kardcsapat a tavalyi győzelmével végérvényesen letette a névjegyét a vívóvilágban, azóta Battai Sugár világkupát is nyert, úgyhogy Dávid László szerint idén már jól ismerték a magyar sportolókat az ellenfelek. – 2022-ben sokan mondták, hogy a semmiből jött a siker, és hogy szerencséje volt a lányoknak. Be kell vallani, hogy idén is szerencsénk volt, azonban meg is dolgoztak érte – jegyezte meg.

Battai Sugár Katinka és Dávid László | Forrás: Napló-archív

Kell az egyensúly

A vívók kilenc napot töltöttek Milánóban, a szakember elmondta, hogy minden nap volt edzésük. – Egymással is vívnak, de ahogy közeledik a verseny főleg velünk, edzőkkel iskoláznak, és nagy hangsúlyt kell fektetni a mentális felkészülésre is.

Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy ne görcsöljenek rá a megmérettetésekre, de a szükséges koncentráció meglegyen. Nekünk, trénereknek folyamatosan egyeztetnünk kell a sportolóknak, hogy mi az igényük, mit szeretnének csinálni.

Van egy kialakult menetrend, ami alapján szoktunk készülni – mondta.

A magyar delegáció három aranyéremmel tért haza a vb-ről, a női kardcsapaton kívül Koch Máté párbajtőrben és a férfi kardcsapat diadalmaskodott. Dávid László egy kis kulisszatitkot is elárult azzal kapcsolatban, hogy mi járulhatott hozzá a sikerekhez.

– Máté győzelmét megelőző este egy kockás terítős, tipikus kis olasz étteremben vacsoráztunk, ugyanígy a fiúk aranya előtt is. Szombat este, a lányok döntőjét megelőzően már célirányosan oda mentünk, és mint látszik, nagyon bejött

– tette hozzá nevetve.

A szakember elmondta, hogy augusztusban pihenő vár rá és Battai Sugárra is, hiszen kifejezetten sűrű időszakot zártak le ezzel a világbajnoki győzelemmel.