Vasárnap megkezdődtek az NB III 2023/2024-es küzdelmei, az Északkeleti csoportban érdekelt DEAC a Salgótarjáni BTC-t fogadta az első fordulóban. Az egyetemisták összeállításában nem volt nagy meglepetés, az edzőmeccseken próbált formációban és összetételben léptek pályára a fekete-fehérek – számolt be a deac.hu.

Határozottabban kezdtek a házigazdák, már az első percekben keresték a rést a vendégek védelmén. A hetedik percben már villant a sárga Csukának, a tarjáni védő a meglódulni igyekvő Al-Sherajit taglózta le, majd nem sokkal később szintén a hazai támadó tűnt el gyanús körülmények között a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem sípolt. A 11. minutumban Kónya is túl kemény volt, neki is felmutatták a sárga lapot, majd szinte rögtön utána Tarlósinak is.

Tetszetős játék nem nagyon volt, de a test test elleni összecsapásoknál nem finomkodtak a felek. Az első negyedóra végén Trencsényi csúsztatott mellé. Néhány pillanattal később Trencsényi adta vissza a labdát az alapvonalról, amelyet Szabó Levente ágyúzott a kapu fölé. A 35. percben Orosz fejelt közelről nagyon fölé. A félidő végéhez közeledve Tochukwu éles beadását vágták ki a védők a kapu torkában. A szünet előtt közvetlenül Szabó játszott Trencsényihez, akinek 15 méteres lövése kevéssel szállt el a kapu fölött.