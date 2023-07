A futballszurkolóknak aligha kell bemutatni, ki is az a Fabrizio Romano. A fanatikusok gyakorlatilag úgy tekintenek rá, mint az „átigazolások atyjára”, hiszen mind tudjuk, ha „HERE WE GO” van egy-egy játékos esetében, biztosra vehető a transzfer. A közelmúltban Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolásának kapcsán is erre a mondatra várt minden egyes magyar szurkoló, de lehetne még sorolni a többi világsztár labdarúgó nevét is a végtelenségig.

Hajdúsági kapcsolat

Noha az olasz sportújságíró állítása szerint napi 18 órát dolgozik, nehezen lehetne elképzelni, hogy a minden tiszteletet megérdemlő Konyári SE is ott lenne a transzferguru által figyelt csapatok között. A Hajdú-Bihar vármegyei együttes azonban arról számolt be, hogy a talján szakember hivatalos oldalán számolt be arról, hogy Fülöp Gergő fél év után távozik az együttestől. A hajdúságiak így fogalmaztak a Facebook-bejegyzésben. – Újabb sajnálatos hírt kell megosztanunk veletek. Fülöp Gergő fél év után távozik csapatunktól, ugyanis visszatér a megye I. osztályban szereplő Hajdúböszörmény csapatához.

Geri az elmúlt szezonban 8 mérkőzésen lépett pályára, melyből 5 alkalommal kezdőként, 3 alkalommal csereként. Ezen nyolc találkozón 5 találatig jutott, mely rendkívül jó mutatónak számít, ezért is különösen fájó számunkra távozása. Fülöp Geri egy rendkívül jól képzett labdarúgó, így érthető, hogy magasabb szinten akar játszani még néhány szezont.

Kívánunk Gerinek minden jót és további sportsikereket, sérülésektől mentes időszakot. Vigyázz magadra Geri, ha úgy adódik, várunk vissza – írták.

Az illusztrált kép valóban Fabrizio Romano hivatalos üzleti profilját mutatja, de valószínűsíthetően a tréfa kedvéért közölte ekképpen a hírt a Konyár.