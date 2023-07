Újabb, a DVSC Labdarúgó Akadémián nevelkedett fiatal játékosok kaptak szerződést a Loki labdarúgócsapatától.

A Nagyerdei Stadion sajtótermében megtartott keddi ünnepélyes bemutatáson Makray Balázs, a DVSC Labdarúgó Akadémia (DLA) ügyvezetője elmondta, mindhárom fiatal, azaz Fábián Bence, Takács Bence és Tercza Gergő tehetséges, szépreményű játékosok, akik így lehetőséget kapnak arra, hogy befussák azt a pályafutást, amire képességeik és szorgalmuk feljogosítja őket.

– Nem az első alkalom, amikor fiatal játékosok szerződését jelentjük be, és szerencsére nem is az utolsó. Folyamatosan foglalkozunk az utánpótlásunkban pallérozódó labdarúgókkal, a szakemberek figyelik, kik kerülhetnek fel a nagycsapathoz.

Most egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk ezekkel az aláírásokkal.

Azt már korábban bejelentettük, hogy profi szerződést kötöttünk a 16 éves kapussal, Engedi Márkkal, aki el is utazott a nagycsapattal az ausztriai edzőtáborba – hívta fel a figyelmet a szakember, aki kiemelte, a vele egy asztalnál helyet foglaló játékosok mindegyike különböző történet.

Remekül olvassa a játékot

A 2004-es születésű Fábián Bence az NB III.-as csapat kapitánya, már sokat edzett az első gárdával, és ott is sérült meg, éppen MRI-ről érkezett az eseményre. A saját nevelésű védő végigjárta a korosztályokat, remekül olvassa a játékot, ami nem csoda, hisz korábban sakkozott is.

– Nagyon örülök, hogy számít rám a klub, és teljes mértékben megbíznak bennem. Mindent megteszek, hogy én is segíthessem a DVSC-t a jövőben – nyilatkozta Fábián.

A 2005-ben született Takács Bence 5 éves kora óta tartozik a debreceni futballhoz. Centerként kezdte, de most már belső középpályásként segíti aktuális csapatát nagy alázattal és munkabírással.

– Boldog vagyok, hogy profi szerződést írhattam alá a Lokival. Szeretném belerakni a munkát, hogy idővel kiérdemeljem a helyem a kezdőcsapatban is – mondta el Takács.

Tercza Gergőt (2007) már régóta szerette volna megszerezni a Vasutas, hosszú ideig tartottak a tárgyalások a Kisvárdával, mire sikerült egymás tenyerébe csapniuk a feleknek. Makray Balázs a védőként és középpályásként is bevethető, épp sérülésből lábadozó fiatalt nagy játékintelligenciájú labdarúgóként jellemezte. – Örülök, hogy a Loki-család tagja lehetek, boldog vagyok, hogy számítanak rám. Még erősebben fogok visszatérni a sérülésből – fogadkozott a játékos.

Nagy örömmel

Makray Balázs szerint mindhárom fiatalban nagy szív és elkötelezettség van. – Örömmel írom alá a szerződéseket, és itt szeretném megköszönni a családoknak is a támogatást és az áldozatvállalást – mondta el az ügyvezető.

Herczeg András, az akadémia szakmai vezetője sem titkolta büszkeségét az aláírások kapcsán. – Mindig jó részt venni olyan eseményen, amikor tehetséges játékosokat tudunk bemutatni. Fábián Bence nagyszerűen tud belépni hátulról a játékba, ami az első csapat taktikáját figyelembe véve is különösen hasznos. Takács Bence kiváló hozzáállású játékos, rengeteget dolgozik, igazi csapatember, nagy szükség van az ilyen típusú labdarúgókra. Tercza Gergő az idősebbek között játszott a bajnokságban, és ott is a legjobb lett. Olyan képességekkel bír, hogy középső védőként és középső középpályásként is nagyszerű teljesítményre képes.

Büszkék vagyunk rá, hogy profi szerződéseket kaptak a klubtól.

Mind emberileg, mind szakmailag megérdemelték, mindhárman erősségei lehetnek majd a jövő DVSC-jének – jellemezte a fiatalokat Herczeg András.

A piros-fehérektől tavaly nyáron ugyanilyen kontraktust kapott Hornyák Csaba, Horváth Zalán, Cibla Flórián és Doktor Zsolt is.

